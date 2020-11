‘Cruzó el charco’ desde su Venezuela natal para convertirse en el asistente portugués del Rey Alfonso VI en “Águila Roja” y hacer muy buenas migas con el cantante barcelonés Macaco.

Ahora, tras su paso por el último éxito de Netflix, “Gambito de dama”, Carlo Felice busca centrarse en proyectos internacionales.

Carlo Felice Audrines, conocido artísticamente como Felice (Caracas, Venezuela, 1994) lleva el arte en la sangre, ya que es hijo de la cantante venezolana Filomena Napolitano, quien le inculcó a él y su hermano desde bien pequeños el valor de la cultura.

“Mi padre nos llevaba mucho al teatro. También he sido un apasionado del cine, así que todo eso me llevó a elegir el camino de la cultura, en concreto el de actor”, explica el joven a EFE en una entrevista.

“Gambito de dama”: Conoce a Felice, el actor de orígenes latinos

En Venezuela se formó en la Escuela de Teatro musical de Magno Producciones y mostró sus habilidades de canto, baile y actuación en los musicales “CLAP” y “Como Ariel”, además de participar en la serie de televisión “Válgame Dios”.

Escapando de la crisis político-económica que estaba y está sufriendo su país natal, se trasladó a Madrid, donde comenzó a estudiar Periodismo y arte dramático en Recabarren.

“Estudié periodismo porque no quería perderme la Universidad, y a pesar de que me gustaba mucho el teatro y actuar, también me gustaba mucho estudiar. Entonces elegí esta carrera porque me pareció bastante integral y que me podía ayudar a tener herramientas a mí como persona”, cuenta.

Felice se describe como “un actor excéntrico, formado y versátil” y asegura tener todas las herramientas necesarias para “afrontar todo lo que se ponga por delante”. Lo demuestra un curriculum en el que aparecen películas, series, obras de teatro o videoclips.

Estuvo a punto de trabajar en “Emily in París”, pero finalmente recaló en “Gambito de dama”, protagonizada por Anya Taylor Joy (“The Witch”, 2015) y dirigida por Scott Frank (“Logan”, 2017). Una oportunidad que ha marcado un antes y un después en su carrera.

“La verdad es que trabajar para Netflix es como el sueño ahora de todo actor, así que cuando me dieron el papel no me pude más que emocionar de la alegría. Es verdad que es pequeñito, pero lo suficiente como para hacerme un hueco dentro de esta industria y con esta plataforma”, asegura el actor.

En la serie interpreta al campeón brasileño de ajedrez Octavio Marenco, que se enfrenta a la protagonista en su primer torneo internacional de ajedrez en Ciudad de México.

Para optar a ese papel, el venezolano tuvo que aprender “de manera fugaz” el portugués: “Ya tuve que hacerlo para el papel de ‘Águila Roja’, pero esta vez fue diferente”, confiesa.

Antes de su proyecto para Netflix, cosechó bastante éxito con el videoclip de Macaco “Coincidir” -el más visto del cantante con cerca de 200 millones de visualizaciones- en el que interpreta a un invidente que pierde la pista de otra joven invidente tras enamorarse fortuitamente en la barra de un bar.

“Hemos grabado ya lo que sería la ‘segunda parte’ del videoclip y estamos esperando a ver cuándo sale”, explica.

Afincado en Berlín, allí tuvo que comenzar de nuevo y entre trabajos de camarero y cocinero realizó un máster en estudio de la escena dramática y consiguió hacerse un hueco en el mundo del cine independiente berlinés.

Uno de los cortos que hizo, “Hilpert und Macao”, se va a convertir ahora en largometraje. Y también ha grabado el capítulo piloto de una nueva serie juvenil alemana.

Además, está centrado en crear un espacio para enseñar interpretación a niños, exponer fotografías o simplemente para trabajar en nuevos proyectos.

“Básicamente un espacio donde yo y mis amigos podemos currar para el barrio donde vivimos y siempre en pro de la cultura, que tanta falta nos hace ahora”, concluye.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de “Gambito de dama”, serie de Netflix

Tráiler de "Gambito de dama", serie de Netflix | The Queen's Gambit