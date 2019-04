“Game of Thrones”: ¿La canción que interpreta Podrick Payne está relacionada con el final de la serie?

“ Game of Thrones” tuvo una notable diferencia al poner en sus créditos finales a Podrick Payne interpretando el single “Jenny of Oldstones”; por ello se ha suscitado una teoría que presagiaría quién se sentaría en el Trono de Hierro.

Como se conoce en “ Game of Thrones”, la música juega un rol importante en la trama, como sucedió con el tema “The Rains of Castamere” en la Boda Roja y ahora, posiblemente, con “Jenny of Oldstones” en esta nueva entrega.

En el segundo episodio de la octava y última temporada de “G ame of Thrones”, un grupo de personajes, incluidos Jaime y Tyron Lannister, Brienne de Tarth, Davos, entre otros, se reúnen para beber antes de la gran batalla, cuando de pronto Podrick Payne canta la balada “Jenny of Oldstones”.

La canción podría estar relacionada con el final de la serie, ya que Jenny of Oldstones, según los libros de “ Game of Thrones”, era una mujer pobre que se casó con Duncan Targaryen, quien renunció a sus derechos al Trono de Hierro por amor.

La historia que narra la canción se basa en la elección de una persona entre gobernar los Siete Reinos y el amor.

Dinámica que podría estarse gestando entre Jon Snow y Daenerys Targaryen, ya que él quizás llegue a renunciar a su derecho al Trono de Hierro por ella.