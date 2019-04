En este capítulo de la octava temporada de “Game of Thrones” es que Jon Snow descubre su verdadero origen

George R. R. Martin sabía muy bien que una serie de “Game of Thrones” causaría gran impacto en el publico televidente. El escritor decidió vender los derechos de su obra a HBO porque era la única cadena que podría realizar tamaña producción audiovisual.

“Game of Thrones” es uno de los programas más espectaculares que se puede encontrar en la televisión actualmente. Este fenómeno no se presenta desde series como "Breaking Bad" o las primeras temporada de "The Walking Dead".

La serie de fantasía cuenta con decenas de personajes con los cuales cualquier espectador se puede identificar con facilidad. Pero es la vida de Jon Snow es la que atrapó al público fanático de “Game of Thrones”.

Despreciado por Catelyn Tully y amado por Ned Stark, Jon Snow supo abrirse camino en medio de las tribulaciones diarias y se convirtió en uno de los líderes de una guerra que nunca buscó.

De bastardo a heredero al trono

El episodio 6x10 de “Game of Thrones” trajo una de las grandes sorpresas más esperadas para todos los fanáticos de la serie. Bran, Cuervo de tres ojos, y San Tarly tuvieron una reveladora conversación donde se comenta sobre el verdadero origen del bastardo de Invernalia.

Jon Snow es hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen y, por lo tanto, heredero legítimo al tan codiciado Trono de hierro. Las visiones del menor de los Stark también revelaron que el verdadero nombre de "Nieve" es Aegon Targaryen.

Toda esta información es ajena al joven heredero y todos los seguidores de la serie esperan la escena donde se entere de la noticia.

Spoiler

La diferentes filtraciones de “Game of Thrones” indican que Jon Snow se enterará de sus orígenes en el primer episodio de la octava temporada de la serie.

Bran Stark y Sam Tarly saben muy bien que la información es poder y van en busca de Jon para contarle la noticia sobre sus verdaderas raíces.

Esta escena tendrá lugar en el tramo final del primer episodio de la serie. Sam y Bran le cuentan a Jon que en realidad se llama Aegon Targaryen y en legítimo heredero al Trono de hierro.

Jon Snow no puede creer lo que su 'medio hermano' y su amigo le cuentan. El episodio llega a su fin en medio de gran incertidumbre por parte del joven.

Las consecuencias

Jon, confundido por la noticia, acudió a Daenery Targaryen para contársela y ella se espanta por lo que escucha y decide guardar distancia de su nuevo 'sobrino'. En ese momento comprende que, legalmente, no tiene derecho al Trono de Hierro.