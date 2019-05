George RR Martin no ha culminado las dos últimas novelas de la saga en la que se basa “Game of Thrones”

A casi una semana de la gran final de la serie “Game of Thrones”, el escritor George RR Martin se pronunció luego de que Ian Mcelhinney, el actor que interpretó a Ser Barristan Selmy, señalara que él ya había culminado los libros sobre la historia de Westeros, pero que no los había estrenado debido a un acuerdo comercial con HBO.

Los fanáticos de la serie se mostraron contrariados por las declaraciones, por lo cual George RR Martin desmintió la declaración a través de una publicación en su blog oficial.

“No. ‘The winds of winter’ y ‘A dream of spring’ no están terminados. El segundo ni siquiera lo he empezado”, expresó inicialmente el autor.

“¿Por qué querría HBO que se retrasaran los libros? Los libros ayudan a crear interés en el espectáculo, al igual que el espectáculo crea interés en los libros. Entonces… no, los libros no están terminados. HBO no me pidió que los retrasara. Tampoco David y Dan. No hay un ‘trato’ para retener los libros”, explicó fastidiado George RR Martin.

Finalmente el escritor señaló que si los libros seis y siete hubieran estado finalizados, tanto HBO como los productores David Benioff y Dan Weiss habrían estado felices.

DATO:

"Game of Thrones" emitirá el capítulo final de serie el 19 de mayo por HBO. Cabe señalar que tendrá una duración aproximada de 90 minutos.