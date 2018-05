Aún se desconoce si Daenerys Targaryen ganará el derecho a gobernar los Siete Reinos, pero podemos estar seguros de que para evitar que se filtren videos se ha previsto una estrategia y Emilia Clarke comentó sobre ellos.

"Están filmando un montón de cosas (...) Creo que ni siquiera confían en nosotros. Grabaron muchos finales diferentes sin asegurarnos cuál de todos quedará. Entonces no tenemos ni idea de lo que va a suceder", alegó Clarke .

La actriz mencionó su reacción al leer los guiones de la octava temporada. "Madre mía, me tomó un par de horas acabar con eso. Fue la experiencia de lectura más intensa de mi vida".

Todavía se están grabando escenas y hay un trabajo de postproducción pendiente, pero Emilia Clarke ya ha grabado los momentos finales de su personaje. "Me jodió", dice ella. "Saber que va a ser un sabor duradero en la boca de alguien de lo que es Daenerys ."

Asimismo mencionó "Es increíblemente emocionante esta temporada", pero no puede impedir la nostalgia al pensar en el final de la serie, pues la octava temporada será la última de GOT ( Game of Thrones ).

Emilia Clarke tiene razones para estar inquieta, ya que deja un rol significativo para los espectadores. Así como Jennifer Aniston será recordada como Rachel, Clarke podría ser recordada como Daenerys . Afortunadamente, la actriz, tiene una gran demanda más allá de Westeros y aparecerá en la película de Han Solo.

En los últimos días Emilia Clark e estuvo en la boca de miles de fanáticos después de que revelara que Brad Pitt quería pagarle miles de dólares para tener una cita y ver uno de los episodios de Game of Thrones . Todo esto ocurrió en una subasta organizada por el actor Sean Penn con el fin de recaudar fondos para Haití.

