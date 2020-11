George Timothy Clooney, conocido internacionalmente solo como George Clooney, es un actor americano, productor y guionista que ha sido reconocido por la crítica mundial con tres Globos de Oro y dos Premios Oscar, uno por actuar en “Syriana” en el 2006 y otro por co-producir “Argo” en el 2012.

Su larga trayectoria comenzó en 1978 cuando debutó en la televisión, pero su fama llegaría recién en 1994 al interpretar al Dr. Doug Ross en el drama médico “ER”. A partir de allí solo fueron éxitos tras éxitos, pero hubo una época en la que él no estaba seguro de si sería un poco famoso de lo que es ahora.

Hoy en día, George Clooney es un hombre de familia que prefiere quedarse detrás de la pantalla grande, pasando tiempo de calidad con sus jóvenes hijos y su esposa Amal Clooney, una reconocida abogada internacional de derechos humanos. Antes de esta época de paz, realizó una acción tan generosa que le sorprendería hasta el más rico: regalar un millón de dólares a sus mejores amigos.

En 2017, uno de los viejos amigos del actor, Rande Gerber, le dijo a MSNBC que Clooney había invitado a sus amigos más cercanos a cenar una noche solo para sorprenderlos a cada uno con una maleta llena de efectivo. Ahora, en una entrevista con GQ, Clooney contó la historia completa por primera vez.

¿POR QUÉ GEORGE CLOONEY LE REGALÓ 1 MILLÓN DE DÓLARES A SUS AMIGOS MÁS CERCANOS?

Al parecer, el gran día ocurrió en septiembre de 2013, según Clooney, justo antes del estreno de su película “Gravity”. La película terminó siendo un “muy buen negocio” para Clooney, porque le pagaron en base a porcentajes de ingresos de taquilla, al igual que su coprotagonista Sandra Bullock.

El actor ya había conocido a su futura esposa, Amal Alamuddin, pero los dos no estaban saliendo. No tenía familia inmediata a quien adorar y todo lo que tenía en el ámbito personal era el círculo de amigos más cercanos que lo habían acompañado durante todos sus años de crecimiento artístico.

“Y pensé, lo que sí tengo son estos tipos que, durante un período de 35 años, me han ayudado de una forma u otra”, confesó Clooney a GQ. “Dormí en sus sofás cuando estaba en quiebra. Me prestaron dinero cuando estaba en quiebra. Me ayudaron cuando necesitaba ayuda a lo largo de los años. Y yo también les he ayudado a lo largo de los años”.

“Todos somos buenos amigos”, continuó Clooney. “Y pensé, ya sabes, sin ellos no tendría nada de esto. Y todos estamos muy unidos, y pensé básicamente que si me atropella un autobús, todos estarán en el testamento. Entonces, ¿por qué diablos estoy esperando a que me atropelle un autobús?”

A Clooney se le ocurrió la idea de la maleta de efectivo, pero luego necesitaba averiguar cómo obtener $14 millones en efectivo de una sola vez para entregárselos a todos. Según GQ, Clooney averiguó sobre “un lugar no revelado” en Los Ángeles donde se venden paletas de efectivo.

“Así que Clooney consiguió una camioneta vieja y destartalada que decía ‘Florista’, como si estuviera en una película de atracos, y condujo hacia el centro, y se metió en un ascensor con la camioneta de la floristería, y tomó la camioneta hasta la bóveda y la cargó con efectivo“, escribió el reportero de GQ Zach Baron en el sitio web. “No le dijo a nadie más que a su asistente ‘y un par de tipos de seguridad que se estaban cagando’”.

Según el amigo de Clooney, Gerber, este grupo de amigos se refiere a sí mismo simplemente como “The Guys”. El actor llamó a cada uno de ellos y anunció una cena en su casa. Cuando llegaron, había 14 maletas de marca Tumi esperando a cada uno de ellos con la cantidad de 1 millón de dólares.

Curiosamente, Clooney recordó que exactamente un año después, el 27 de septiembre del 2014, Clooney se casó con Amal, comentando que su accionar habría sido un “buen karma” por la fecha coincidente en el día que hizo feliz a sus 14 amigos más cercanos y se convirtió en el hombre más feliz del mundo por su matrimonio.

