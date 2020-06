Tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía en Minnesota, el movimiento Black Lives Matter revivió en todas las calles de Estados Unidos. Distintas figuras del espectáculo se unieron a la causa a través de las redes sociales. El actor Ashton Kutcher no fue ajeno a los hechos y realizó una reflexión sobre el tema.

El recordado Michael Kelso de la serie “That ‘70s Show” usó su cuenta de Instagram para indicar que “todas las vidas importan y que todos somos iguales”.

"El pasado sábado publiqué en todas mis redes sociales mi muestra de apoyo al Black Lives Matter. Algo a lo que muchas personas respondieron que no, que All Lives Matter. Y me gustaría hablar de esto un poco porque no creo que la gente que lo hace deba ser silenciada, sino solo educada”, señaló el artista de 42 años.

"Por supuesto que todas las vidas son importantes, pero digamos que he tenido una experiencia reveladora esta noche mientras acostaba a mis hijos que voy a tomar prestada para explicar por qué es necesario el Black Lives Matter”, agregó.

Kutcher también indicó que para muchas personas la vida de las personas afrodescendientes no vale. “Lo que tienen que entender toda esa gente que responde All Lives Matter al Black Lives Matter es que ahí fuera hay muchas personas que creen que la vida de la población negra no importa".

“Quizás cuando dicen que todas las vidas son importantes lo hacen con toda la buena intención, pero recuerden siempre esto: para mucha gente la vida de los afroamericanos no importa nada”, concluyó Ashton Kutcher en Instagram.

