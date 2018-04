Geraldine Bazán destruyó a Irina Baeva durante el detrás de cámaras del programa 'Hoy' [VIDEO]

Desde que se supo de la separación de Geraldine Bazán y Gabriel Soto se ha especulado muchos sobre la intervención de Irina Baeva, compañera de reparto del actor en la obra de teatro 'Por qué los hombres aman a las cabronas'.

Aunque ella negó en varias oportunidades haber sido la manzana de la discordia entre la pareja, lo cierto es que nunca hubo pruebas de que Irina Baeva haya tenido algún affair con Gabriel Soto. Geraldine Bazán no tuvo ningún tipo de comentarios sobre la actriz de 25 años... hasta ahora.

En el mes de marzo, Geraldine Bazán estuvo en el programa 'Hoy' junto a Andrea Legarreta para responder algunas preguntas del test de Maryfer Centeno para tener más información sobre su personalidad.

Una de las preguntas del test fue si Geraldine Bazán perdonaría una infidelidad. La actriz soltó una risa nerviosa y dijo: "A mí no me pregunten, porque me voy como hilo de media, ¿verdad?". Esta frase dejó a la presentadora y al resto de los participantes del programa totalmente sorprendidos, pues era una clara alusión a su exesposo Gabriel Soto.

Sin embargo, parece que durante los cortes comerciales, Geraldine Bazán no se guardó nada y ahondó en su frase. Según TVNotas, una persona de la producción del programa contó que la ex de Gabriel Soto comentó:

"Todos saben que mi exmarido me puso el cuerno no sólo una, sino varias veces, y lo perdoné por mis hijas", habría dicho Geraldine Bazán y habló específicamente de Irina Baeva. Según la actriz, la joven de 25 años se habría metido en su relación desde el 2016 y que ella solo se quedó al lado de Gabriel Soto por sus hijas.

Geraldine Bazán en Hoy

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.