Geraldine Bazán rompe su silencio y aclara rumores sobre su "nueva" relación con Santiago Ramundo

Luego de anunciar su separación del actor mexicano Gabriel Soto , la bella Geraldine Bazán habría iniciado un nuevo romance, esta vez con el argentino Santiago Ramundo. Pese a que no lo han oficializado, se han lucido juntos en reiteradas oportunidades.

Ahora, en recientes declaraciones a la revista mexicana TV y Novelas, la actriz Geraldine Bazán se habría referido a su nuevo romance y dijo que con Ramundo se “están conociendo”.

“La verdad, no hay nada qué aclarar, no hay nada oscuro. Somos dos personas adultas que se están conociendo; a veces se piensa que es nuestro deber decir todo lo que hacemos en la vida, y pues no…”, señaló la artista mexicana.

“Una de las cosas que he aprendido es a tratar de tener y vivir esto para mí, guardar cosas personales”, precisó.

“Afortunadamente siempre he recibido apoyo en todos los aspectos y decisiones que he tomado. Creo que eso es debido a que por alguna razón hago las cosas como deben ser. No tengo nada qué aclarar ni justificarme, porque absolutamente todos los pasos que he dado en mi vida han sido sin lastimar a nadie más y en el momento que debieron darse…”, agregó Geraldine Bazán.

Cabe señalar que Geraldine Bazán y Gabriel Soto mantuvieron una sólida relación de más de 10 años y fruto de su romance tuvieron dos hijas, Elisa y Alexa.