Para la cantante Gloria Estefan una de las cosas más difíciles que le trajo la pandemia del coronavirus (COVID-19) es estar lejos de su primer nieto Sasha Argento Estefan-Coppola. Por ello la artista de descendencia española se las ingenió para poder abrazar por un momento al pequeño.

En una entrevista para el programa británico “Good Morning Britain”, la intérprete contó que se vistió con un traje especial de pies a cabeza para poder acercarse a Sasha.

“Me puse un traje ahí mismo en frente de él. Lo saqué del envoltorio delante suyo para que viera que no había microbios ni nada en mi ropa y que podría tocarle sin peligro. Se aferró a mí durante mucho tiempo y no quería soltarme. A mí me pasaba lo mismo. Es un abrazo que recordaré toda mi vida”, señaló.

En otro momento de la conversación, la cantante y compositora de 62 años reveló que ha sido muy difícil la cuarentena tanto para ella como para su esposo, Emilio Estefan. Sin embargo, resaltó que ambos se han apoyado para afrontar la ansiedad y depresión.

“Él me ha ayudado a pasar por esto. Sabes, todos hemos enfrentado tristeza, depresión y miedo, pero estas dificultades solo nos han hecho estar más juntos y unidos. Me siento bendecida de tenerlo (en mi vida)”, expresó.

Por otro lado, el productor musical compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía del encuentro entre Gloria y el pequeño Sasha.

“Siempre lo hemos sabido, pero esta pandemia viene a recordarnos lo importante de vivir cada momento y ¡abrazar siempre que podamos a los que queremos! Saldremos de esto y seguiremos abrazándonos, y nos abrazaremos más que nunca, pero por ahora tenemos que seguir cuidándonos y cuidando a los que amamos”, escribió en su cuenta de Instagram.

