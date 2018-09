¿Gloria Trevi se divorcia? Cantante confirma separación y captan a esposo coqueteando con otra | VIDEO | FOTOS

Gloria Trevi y el empresario Armando Gómez representaban para muchos un ejemplo de pareja estable y unida. Sin embargo, la cantante confirmó que se encuentra separada de su esposo y no sabe cómo acabará aquella historia de amor que ella pensó que sería para siempre. Pero a la par que ella daba estas declaraciones, su aún pareja la pasaba muy bien y coqueteando con algunas jóvenes señoritas en un centro comercial de una popular colonia de México.



La cantante de 'no querías lastimarme' abrió su corazón en una entrevista con la periodista Luz García en Puerto Rico y contó detalles que la orillaron a tomar una de las decisiones más dolorosas de su vida, pero que le ha valido para replantearse cosas y valorarse más, pues nunca estará dispuesta a conformarse "con migajas".

Gloria Trevi aseguró que su matrimonio está en un momento frágil. “Yo sé que en todas las relaciones se puede llegar a un momento como de comodidad y sencillamente yo no estoy dispuesta a aceptar eso. Yo quiero todo o nada”, declaró la cantante y agregó que "sigo amando igualmente, apasionadamente, pero ahora a la persona que realmente se lo merece, y que me lo demuestre, y que me convence, y no me conformo ya con migajas".

Sobre la posibilidad de una reconciliación con su aún esposo, Gloria Trevi reveló que la pasión y los detalles no se pueden acabar: “No es que sea algo tan difícil, todo depende de que la persona que quiere complacerme esté muy enamorado, no nada más que quiera amarme si no que realmente me ame”.



A mediados de agosto, Armando Gómez envió un mensaje en Instagram que generó controversia y avivó los comentarios sobre una crisis matrimonial.



“Si borrara todos los errores de mi pasado, estaría borrando la sabiduría de mi presente”, decía el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.



Sin embargo, allegados a Gloria Trevi manifestaron que el mal carácter y los celos excesivos de Armando Gómez terminaron por cansar a la cantante, quien fue la primera en tomar la decisión de separarse.



Gloria Trevi y Armando Gómez se casaron en el 2009 y tienen dos hijos juntos.



COQUETO CON OTRAS MUJERES



De acuerdo a varios medios de comunicación de México, desde se separó de Gloria Trevi, Armando Gómez ha sido visto muy feliz paseando por algunas calles y acudiendo a espectáculos. El detalle, según resaltan, está siempre rodeado de bellas mujeres.