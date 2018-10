Gloria Trevi ingresará en el Salón de la Fama de Compositores Latinos

Gloria Trevi ingresará en elSalón de la Fama de Compositores Latinos (LSHOF). El anuncio se realizará de manera oficial durante la sexta entrega de los Premios La Musa, ceremonia que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el centro James L. Knight de Miami.

La artista se mostró muy agradecida con su público por este galardón, ya que es la única mujer lo recibe en la edición de este año, pues es un reconocimiento a su carrera que se inició a fines de la década de 1980 y en la que ha pasado por “muchas reencarnaciones”.

Gloria Trevi resaltó además el hecho de ser reconocida en un año en el que el movimiento social por la igualdad y los derechos de las mujeres ha adquirido notoriedad y fortaleza.

Esto es como la rueda de la fortuna, en breve estaremos nosotras arriba”, dijo sobre el auge y protagonismo de las mujeres, el cual cree que irá a más en los próximos años.

En ese sentido, Gloria Trevi puso de ejemplo a las nuevas generaciones de “maravillosas” mujeres cantantes, en especial las del género urbano, muy actuales y unidas, y quienes “se metieron al ring (de la música) con sus guantes y a darse con quien sea”.

De otro lado, Gloria Trevi manifestó que vive una etapa emocionante en su carrera, durante la cual prepara un nuevo material y un “concepto musical nuevo”, parte del cual se refleja en su sencillo, "Me Lloras", que fue estrenado hace algunas semanas.

Con la colaboración del jamaiquino Charly Black y de "pinceladas urbanas" sobre un ritmo de cumbia, la nueva canción y parte de un próximo álbum es "directa y muy adhoco" para una mujer como ella, según dijo Gloria Trevi en declaraciones a la agencia EFE.

"Porque la letra dice 'soy una maquina de sexo y también una señora, no se confundan'", añadió entre risas Gloria Trevi sobre "Me Lloras", que ya acumula más de seis millones de reproducciones en YouTube y que sucede al tema "Que me duela".

En ambos videoclips, la intérprete hace alarde de histrionismo y sensualidad.. "Díganme máquina, porque siempre voy en 'chinga' en el trabajo, en el amor y en la vida, y no me canso", agregó la cantante.

Gloria Trevi afirmó sentirse "poderosa" y lista para, de la mano de nuevo material, de "onda latina" y con temas movidos, embarcarse en una nueva gira el próximo año, tras concluir meses atrás el tour "VERSUS World Tour" que realizó junto con Alejandra Guzmán.

El último disco de estudio de Gloria Trevi es hasta la fecha "El amor" (2015), en el que realizó versiones de temas románticos, entre ellos "Como yo te amo", "Perdóname" y "Ahora quién".