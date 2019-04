¡Está impresionante! Mira aquí el tráiler final de "Godzilla: King of the Monsters" | VIDEO

Fue hace unas horas que Warner Bros. lanzó el nuevo tráiler de "Godzilla: King of the Monsters" , el cual muestra como King Ghidorah se alista para exterminar a toda la humanidad del planeta.

El nuevo adelanto deja en evidencia toda la destrucción que causa el monstruo de tres cabezas y cómo Godzilla se transformará en la última esperanza para la humanidad.

Como se recuerda, "Godzilla: King of The Monsters" continuará directamente los eventos que tuvieron lugar durante la cinta de 2014 de Godzilla. Tras salvar a la tierra de dos organismos masivos que amenazaban su ecosistema, el héroe Kaiju, confrontará a otro enorme plantel de nuevos monstruos.

"Godzilla: King of the Monsters" está dirigido por Michael Dougherty y protagonizada por Millie Bobby Brown, Vera farmiga, Sally Hawkins, Kyle Chandler, Ken Watanabe y Bradley Whitford.

El estreno de "Godzilla: King of the Monsters" tendrá lugar en las últimas semanas de mayo, pero aún no se define la fecha.