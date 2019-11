Grammy 2020: Lizzo, Billie Eilish y Lil Nas X lideran las nominaciones a los premios NNDC

Lizzo, con ocho candidaturas y Billie Eilish y Lil Nas X, con seis cada uno, son los artistas más nominados a los 62 Premios Grammy, que se entregarán el 26 de enero en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Los tres jóvenes artistas dominaron la lista de candidaturas a los prestigiosos galardones, anunciada este miércoles por la Academia de la Grabación de Estados Unidos y que les situó por encima de H.E.R. y Beyoncé, con cinco y cuatro nominaciones respectivamente, y de Taylor Swift y Lady Gaga, que sumaron tres cada una.

La cantante y rapera Lizzo logró a sus 31 años coronar la lista de nominaciones a Grammy, entre ellas al Álbum del año por "Cuz I Love You" y Grabación del año por "Truth Hurts".

Además, Lizzo también figura en el apartado de Mejor nuevo artista, donde se batirá contra los otros dos triunfadores de la nominaciones, Billie Eilish y Lil Nas X.

La joven Eilish consiguió a sus 17 años estar presente en las cuatro principales categorías de estos premios: Álbum del año, Grabación del año, Canción del año y Mejor nuevo artista.

Por su parte, el rapero Lil Nas X entró en tres de las cuatro principales categorías excepto en Canción del año, después de pulverizar récords en las listas de éxitos con su sencillo "Old Town Road".

Contra ellos se batirá la cantante del género R&B H.E.R., que se impuso sobre Beyoncé al sumar cinco nominaciones, entre ellas grabación, canción y álbum del año.

Mientras, la estrella global Beyoncé logró sumar varias nominaciones en esta edición de los Grammy a pesar de que el pasado año no lanzó nuevos proyectos ni trabajos discográficos, más allá de su banda sonora para la nueva versión del clásico de Disney "The Lion King".

Con ese álbum cinematográfico, "The Lion King: The Gift", la artista logró la nominación al Mejor álbum vocal pop, además de Mejor canción para un producto audiovisual y Mejor actuación pop.

La cuarta candidatura de Beyoncé llegó por su documental "Homecoming" , en la categoría de mejor película musical con su aclamada actuación en el Festival de Coachella.

Otras estrellas musicales, como Taylor Swift y Lady Gaga se conformaron con tres candidaturas, aunque de formas muy diferentes.

Swift, ganadora a álbum del año en pasadas ediciones, fue nominada en Mejor actuación pop, Mejor álbum vocal pop y Canción del año por "Lover", mientras que Gaga también se incluyó en Mejor actuación pop junto a Mejor banda sonora y Mejor canción para un producto audiovisual.

ROSALÍA, BAD BUNNY Y J BALVIN, ENTRE LOS LATINOS NOMINADOS

Rosalía, Bad Bunny y J Balvin son algunos de los artistas latinos nominados para la 62 edición de los Grammy, anunció este miércoles la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

Rosalía, que fue nominada al Grammy a Mejor nuevo artista, se enfrentará además en la categoría de Mejor disco latino de rock, urbano o alternativo con su álbum "El mal querer" a Bad Bunny ("X 100pre"), Bad Bunny y J Balvin ("Oasis"), Flor de Toloache ("Indestructible") e iLe ("Almadura").

Por el Grammy a Mejor disco de pop latino se enfrentarán "Vida" de Luis Fonsi, "11:11" de Maluma, "Montaner" de Ricardo Montaner, "#ELDISCO" de Alejandro Sanz y "Fantasía" de Sebastián Yatra.

Por su parte, el Grammy a Mejor disco tropical latino se decidirá entre "Opus" de Marc Anthony, "Tiempo al tiempo" de Luis Enrique + C4 Trio, "Candela" de Vicente García, "Literal" de Juan Luis Guerra 4.40, y "A Journey Through Cuban Music" de Aymée Nuviola.

Además, Joss Favela por "Caminando", Intocable por "Percepción", La Energía Norteña por "Poco a poco", Mariachi Divas De Cindy Shea por "20 aniversario" y Mariachi Los Camperos por "De ayer para siempre" fueron nominados al Grammy a Mejor disco de regional mexicano (incluyendo tejano).

Y el apartado de Mejor disco de jazz latino contará como candidatos con "Antidote", de Chick Corea & The Spanish Heart Band; "Sorte! Music by John Finbury", de Thalma de Freitas With Vitor Gonçalves, John Patitucci, Chico Pinheiro, Rogerio Boccato & Duduka Da Fonseca; "Una noche con Rubén Blades", de Jazz At Lincoln Center Orchestra With Wynton Marsalis & Rubén Blades; "Carib", de David Sánchez; y "Sonero: The Music of Ismael Rivera", de Miguel Zenón.

Al margen de las categorías más conectadas con los ritmos iberoamericanos, otros artistas latinos también obtuvieron hoy nominaciones en otros apartados para la 62 edición de los Grammy, que se celebrará el próximo 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.) y que contará, por segundo año consecutivo, con la cantante Alicia Keys como maestra de ceremonias.

Por ejemplo, Camila Cabello optará junto a Shawn Mendes al Grammy a Mejor actuación pop de un dúo o un grupo por "Señorita".

Los mexicanos Rodrigo y Gabriela podrían llevarse el Grammy al Mejor disco instrumental contemporáneo por "Mettavolution".

La canadiense de origen colombiano Jessie Reyez será candidata a la distinción a Mejor álbum urbano contemporáneo por "Being Human in Public".

Y la rapera de ascendencia dominicana Cardi B podría salir como vencedora en el apartado de Mejor actuación de rap junto a Offset por "Clout".

Además, el maestro venezolano Gustavo Dudamel aparece como candidato junto a la Filarmónica de Los Ángeles en mejor actuación de una orquesta por "Norman: Sustain", el argentino Sebastián Plano está nominado al mejor disco de new age por "Verve", y el disco "Anónimas & resilientes" de los colombianos Voces del Bullerengue opta a anotarse el Grammy a mejor diseño de empaque.

Agencia EFE.