Harry Styles y Taylor Swift mostraron la buena relación que tienen pese al breve e intenso romance que tuvieron en el 2012. La ex pareja fue captada cuando conversaba en los Grammy 2021.

Ambos demostraron el respeto que se tienen ambos, aún cuando Styles recuerda el tema que Swift le dedicó tras su ruptura, “Out of Woods”. El hecho se dio a cuando el ex integrante de One Direction se acerca a la mesa de Taylor durante una pausa publicitaria.

Ella se levanta de la mesa y los dos mantienen su distancia por las medidas de seguridad contra el coronavirus (COVID-19).

A ambos se les ve relajados y sonrientes. En el clip se ve a Styles contándole algo, mientras que Swift se muestra animada al escucharlo.

Tanto Swift como Styles estaban nominados para “Mejor interpretación pop solista”, premio que ganó Styles. Las cámaras captaron cómo Taylor fue de las primeras en ponerse de pie. Por su lado, Swift ganó como Mejor álbum del año.

VIDEO RECOMENDADO

Beyoncé hizo historia en Grammys dominados por mujeres

Beyoncé hizo historia en Grammys dominados por mujeres