Eduardo Capetillo Jr., hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, denunció que su primo Raúl Díaz fue agredido físicamente por un grupo de personas, entre los responsables señaló a tres miembros del reality show Guerreros 2020.

A través de su cuenta de Instagram, Capetillo Gaytán detalló que la brutal agresión ocurrió la noche del sábado 12 de septiembre al interior de un restaurante del centro comercial Artz Pedregal localizado al sur de la Ciudad de México.

“Es inaceptable que nueve individuos agarren a golpes a una sola persona. Muy machos, pero no pueden con una sola persona. No es posible que el lugar y la plaza no hagan absolutamente nada y se quieran lavar las manos”, se lee en el mensaje de Eduardo Capetillo Jr.

Durante una entrevista con el programa “De primera mano”, el hombre identificado como Raúl Díaz contó que fue agredido por nueve hombres, entre ellos identificó a Said P, Brandón y Agustín. Los tres acusados formaron parte del equipo de las Cobras en la primera temporada del reality show Guerreros 2020.

“Le llaman Said P, es un reguetonero, a mí en las redes sociales me mandan y me dicen ‘este fue el tipo que te pegó’, yo lo identifico porque me acuerdo de su rostro,” señaló el joven.

El primo de Eduardo Capetillo Jr. también aseguró haber identificado a Brandon Castañeda entre los agresores.

“Reconozco a alguien que se llama Brandon Castañeda que también me estuvo pegando, dentro de mi declaración también menciono a Agustín Fernández que se encontraba en la mesa, desconozco si él también me pegó, yo no tuve oportunidad de ver quién por eso lo que pedimos es que se muestren los videos para dar con los responsables”, agregó.

Raúl Díaz explicó que en el momento de la pelea, su prometida intentó defenderlo “El ojo izquierdo quedó lleno de sangre, en el piso lo patearon, me puse sobre él para que lo dejaran de patear”, detalló la joven.

Los golpes que recibió Díaz le dejaron graves lesiones en el cuerpo y requerirá de una cirugía ocular. “Tengo una fractura en la parte interna, en el glóbulo ocular, el riesgo es que mi ojo se puede hundir o se puede desplazar de su lugar”, concluyó el joven.

Tras estas acusaciones, Brandón, integrante de “Los Wapayasos”, rechazó estar involucrado en la golpiza que sufrió Raúl Díaz. Explicó que sí estuvo presente en el lugar, pero no participó en el conflicto.

“Yo estaba presente en el lugar, mas no en el momento. Yo, minutos antes de que sucediera esta pelea, esta discusión, yo salgo a contestar la llamada de mi papá”, explicó.

“Sé que seguramente habrá videos, más adelante van a salir, que corroboren lo que yo les estoy diciendo. Pero quise, obviamente, hacer este video para aclarar esta situación porque estas personas me están acusando de algo falso”, agregó.