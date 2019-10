Sweet Child O’ Mine de Guns N' Roses es el primer video de los 80 en pasar las mil millones de reproducciones en YouTube

En estos tiempos temas como 'Despacito' encabezan las listas de reproducciones en YouTube, sin embargo algunos clásicos del rock todavía se mantienen en vigencia y con gran éxito. Este es el caso del mítico tema de los Guns N' Roses, Sweet Child O’ Mine, que ha logrado toda una proeza al convertirse en el primer tema de los 80', en alcanzar las mil millones de reproducciones.



Según el listado de Billion Views Club, el tema de los Guns N' Roses tiene en promedio 590 mil visitas diaria, una cifra astronómica para la conocida plataforma de YouTube.



Pero este no es el único logro importante de la mítica banda Guns N' Roses en cuestiones de YouTube. La agrupación de Axl Roses y Slash también es responsable del éxito de November Rain, el único tema de los 90 que está en la lista.

Cabe destacar que Sweet Child O' Mine compite en esta lista con otros temas musicales y todos estos en coincidencia son de esta década.



Un gran mérito de los Guns N' Roses de tener dos temas en la lista Billion Views Club y esto demuestra la calidad de estas canciones y que el rock sigue más vigente que nunca.

El primer lugar de lista del Billion Views Club lo posee el tema 'Despacito' de Luis Fonsi y Daddy Yankee con más de 6,490 millones de reproducciones, seguido de 'Shape of You', de Ed Sheeran, con 4,450 millones.



Guns N' Roses es una de las bandas emblemáticas de la segunda mitad de los 80' y la primera mitad de los 90', que alcanzó fama mundial con temas como Sweet Child O' Mine, November Rain, Welcome to the jungle y Dont Cry.