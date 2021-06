Juramento. Uno de los actores más reconocidos de Turquía y que ha participado en exitosas producciones como “Kadin” o conocida en algunos países como “Fuerza de Mujer”, es Hakan Kurtus, quien debido a una decepción amorosa hizo una promesa que años después rompería, precisamente, por otro amor.

La serie “Kadin” narra la historia de una mujer abandonada de nombre Bahar, quien con el pasar del tiempo se enamora de Sarp pero que por circunstancias de la vida queda viuda y tendrá que luchar por sus hijos.

Entre el elenco de actores que participan de esta importante serie se encuentra Hakan Kurtas quien interpreta a ‘Cem’, un hombre que con su maldad empeorará la situación de Bahar, estando ella en la etapa de viudez.

PAPEL EN KADIN

Con la llegada a la serie el actor logra convertirse en un hombre que solamente buscará su propio beneficio y tratará de usar a Bahar y Ceyda para que puedan colaborar en su turbio negocio de tráfico.

Kurtas ingresa a la serie durante la tercera temporada junto a otro grupo de actores, esto debido a que algunos artistas que formaban parte del elenco se alejaron de las grabaciones producto de las muertes que se suscitaban en la ficción. De este actor no solamente se puede decir que ha interpretado a un cruel villano, sino que en su vida personal también destaca por ser una persona muy romántica.

QUIEN ES HAKAN KURTAS

Hakan nació en la ciudad de Zamir, en Turquía, en el seno de una familia numerosa de tres hijos. Su madre es economista, mientras que su papá es pediatra. Desde muy joven el actor demostró vocación por la interpretación logrando graduarse en el Conservatorio Estatal de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan.

Actualmente tiene 33 años y es considerado como uno de los actores con grandes valores, además de ser romántico y ser un modelo profesional.

Pese a ello, atravesó por una situación que no tuvo un buen final en la que fue protagonista junto a una compañera de trabajo y cuya situación fue revelada por los medios de comunicación de todo el mundo.

EL CASO

Hubo una oportunidad en la que a Hakan no le fue tan bien en el amor. Resulta que tenía una relación de cuatro años con la actriz turca Sükran Ovali, pero no acabaron en buenos términos. Esto habría originado que Hakan decidiera no volver a enamorarse nuca más de otra compañera de trabajo, según mencionaron los medios de comunicación, pero ello fue algo que el propio actor incumplió.

Fue así que, en el 2015, Hakan se animó a dejar atrás su antigua mala racha en el amor y se enamoró de la actriz turca Beril Kayar, en un trabajo que protagonizaban en conjunto. Esa relación sigue vigente hasta la actualidad.

Se debe destacar que Kurtas hizo su aparición en películas como “The Bridge”, “Steps” y “There Are Walls Between Us”, durante el 2016. Mientras que un año después ocurrió lo mismo en “Kantsaywhere”.