Hagrid de Harry Potter no volverá a caminar: Perdió la lucha contra la osteoartritis y ahora está en silla de ruedas

El actor Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid en la saga cinematográfica de Harry Potter , dio una triste noticia a sus fans: perdió la batalla contra la osteoartritis. Por eso, deberá pasar el resto de su vida en una silla de ruedas.

El propio intérprete fue quien informó el estatus de su salud a sus fans. El recordado Hagrid apareció en la atracción Hagrid’s Magical Creatures Motorbike el ultimo lunes en Londres sentado en una silla de ruedas y contó cómo fue su dura lucha contra la enfermedad.

La osteroartritis daña el cartílago que cubre los extremos de los huesos de una articulación y produce profundo dolor en quienes la sufren. Este mal aquejó por muchos años la salud de Robbie Coltrane.

"Me realizaron una operación exploratoria y los médicos descubrieron que no tengo cartílago en una de las rodillas. Está completamente desintegrado y me diagnosticaron osteoartritis. Ahora vivo en constante dolor", explicó el actor a sus seguidores.

Los fans de Harry Potter saben que el personaje de Hagrid es quizá uno de los más queridos de la saga de libros escritos por J.K. Rowling.