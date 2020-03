Hace un mes Harry Styles sufrió un robo al paso en las calles de Londres (Gran Bretaña) y hasta el momento el cantante no había dado detalles del acto criminal. En una entrevista a la emisora británica “Sirius XM”, el cantante habló del terrible momento que pasó.

Styles señaló que los asaltantes se acercaron a su grupo para preguntarles si querían comprar marihuana, él dijo que no y luego del rechazo lo obligaron a entregar su dinero. Le pidieron su teléfono, pero él se negó a darlo, por lo que uno de los delincuentes lo amenazó con un cuchillo.

“Había un pequeño lago detrás de ellos y pensé en tirarlo para que así ninguno de nosotros pudiera tenerlo, pero preferí no hacerlos enojar. Venían dos coches y vi la oportunidad para huir. Corrí hasta la carretera y me puse delante de uno para detenerlo”, contó el intérprete de “Adore You”.

“Obviamente, no se detuvieron porque podría ser un loco. Traté de detener a otro, no pararon tampoco. Me di la vuelta y corrí de regreso a la zona donde vivo”, señaló. El hecho se dio el 14 de febrero en Hampstead, un área exclusiva al norte de Londres, y no ha tenido mucha valoración para la policía.

“Se informó que un hombre de unos 20 años fue abordado por otro hombre y lo amenazó con un cuchillo. La víctima no resultó herida, solo le quitaron el efectivo. No hay arrestos, ni investigación en curso”, sentenció el artista.

