Harry Styles y los misteriosos tuits que suponen el lanzamiento de nueva música

Luego de que Harry Styles publicara en su cuenta de Twitter la palabra “Do”, muchos de sus fans empezaron una serie de especulaciones en la red social en mención.

La mayoría de comentarios hablaban de lo que sería una pista del nuevo álbum del exintegrante de los One Direction.

Do — Harry Styles. (@Harry_Styles) October 5, 2019

Y estos aumentaron con lo que compartió, también en su cuenta de Twitter, el estilista de Harry Styles: nos referimos a Harry Lambert.

Resulta que el conocido de Harry publicó un tuit con el mensaje “Do you know who are you?", el cual iba acompañado con una foto de un panel donde también se lee el mismo mensaje.

Pero eso no fue todo, pues en la imagen subida por el estilista de Harry Styles, también se aprecia el logo de Columbia Récords y TPWK, que serían las siglas de “Treat people with kindness”, lema de campaña del cantante.

HARRY STYLES NECESITO EXPLICACIONES URGENTEMENTE #DoYouKnowWhoYouArepic.twitter.com/PsvShwfeAO — 𝐝𝐚𝐩𝐡𝐧𝐞 | 𝑛𝑖𝑐𝑒 𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑒𝑡 𝑦𝑎 (@L0UISHAPPILY) October 9, 2019

Lo que también llamó la atención es que luego de lanzar este tuit, Lambert lo borró y no volvió a mencionar nada referido al tema, pese a las preguntas de los seguidores de Harry Styles.

Hay que mencionar que en 2017, Harry Styles lanzó su álbum debut homónimo, por lo que sus fans mantienen las expectativas sobre un próximo lanzamiento.