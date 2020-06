Hector Suárez, reconocido actor y comediante mexicano, falleció a los 81 años. Así lo dio a conocer su hijo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram en el que pidió comprensión y respeto para su familia en este momento.

“A los amigos, a los compañeros y a todos los medios de comunicación: Con profundo dolor, queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández”, escribió Héctor Suárez Gomís al anunciar la triste noticia.

“La familia Suárez, les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo.”, agregó en el texto.

El hijo del destacado artista precisó además que “para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación”.

“Dennos oportunidad de procesar este duelo y en unos días podremos conversar con ustedes. ¡Gracias! Descanse en paz, Héctor Suárez.”, finaliza el comunicado que es firmado por la viuda, los cuatro hijos y los tres nietos de Hector Suárez.

En su mensaje, Héctor Suárez Gomís no dio más detalles sobre la causa del fallecimiento de su padre, quien desde hace varios años había presentado serios problemas de salud relacionados con cáncer.

En septiembre de 2015, le detectaron cáncer de vejiga. A consecuencia de ese padecimiento enfermó de anemia, lo llevó a sus familiares a requerir de donadores de sangre.

En cuatro años el comediante fue sometido a más de diez operaciones y en 2019 tuvieron que extirparle la vejiga y la próstata; pero es setiembre de ese año, su familia informó que estaba libre de la enfermedad.

UN GRANDE DE LA COMEDIA EN MÉXICO

Héctor Suárez nació en la Ciudad de México el 21 de octubre de 1938 y durante su carrera como actor y comediante protagonizó títulos clásicos de los espectáculos en México como “Lagunilla, mi Barrio" y “El Mil Usos”; además de participar en novelas como "El derecho de nacer”, “Velo de novia” y “Tierra de pasiones”.

Hizo historia en Televisa gracias al programa “¿Qué nos pasa?” y años más tarde gozó de gran popularidad con “La Cosa” y “La Cosa en Familia”. Algunos de sus personajes más recordados son el “No Hay”, “Doña Zoyla”, “Tomás” y “El Flanagan”

En una entrevista de 2017, aseguró que no se consideraba un comediante, si no un actor. “Nunca me he considerado cómico, me lo dicen, no me molesta, lo juro, me tiene sin cuidado, pero yo soy actor, preparado de escuela", aseguró.

Hace solo apenas unas semanas había estrenado su cuenta de TikTok, donde compartía divertidos videos de sus emblemáticos personajes y otros en los que aparecían incluso sus hijos.

Síganme en TikTok

@ hectorsuarezoficial pic.twitter.com/Wla2Jtc9M4 — Hector Suarez (@HectorSuarezTV) May 3, 2020

VIDEO RECOMENDADO

Bárbara de Regil sobre sus videos ejercitándose: “Hacer ejercicio es amor propio”

Bárbara de Regil sobre sus videos ejercitándose "hacer ejercicio es amor propio" 01/06/2020