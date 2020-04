ABC | STREAMING | EN VIVO | ONLINE | El elenco completo de la película High School Musical se reunirá este jueves 16 de abril, de manera virtual, en el especial “Disney Family Singalong”que se transmitirá en Estados Unidos en medio de la cuarentena por el coronavirus. Los fanáticos de la saga se mostraron emocionados con el anuncio.

Zac Efron, Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale estarán acompañados por sus compañeros Corbin Bleu, Monique Coleman y Lucas Grabeel, y juntos cantarán, cada uno desde su casa, “We’re All In This Together”, el tema emblemático de la primera película.

El especial de Disney presentará también al director de las películas, Kenny Ortega, quien junto a los integrantes de High School Musical , brindarán también un mensaje especial de reflexión en medio de la cuarentena mundial.

Hora para ver el concierto:

Perú 7:00 p.m.

México 7:00 p.m.

Estados Unidos: 8:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (17 de abril)

¿Cómo ver el concierto en vivo?

La transmisión del concierto será a través del canal ABC, exclusivamente en Estados Unidos.

¿Cómo escuchar el concierto en vivo?

La transmisión del concierto por radio será a través de Lite FM, Soft Rock y Today’s Mix de iHeartRadio.

Canciones del concierto:

“A Dream Is A Wish Your Heart Makes”—Demi Lovato y Michael Bublé

“A Spoonful of Sugar”—Little Big Town

“Be Our Guest”—Derek Hough y Hayley Erbert, con la participación especial de Julianne Hough

“Can You Feel the Love Tonight”—Christina Aguilera

“Colors of the Wind”—Tori Kelly

“Do You Want to Build a Snowman”—Thomas Rhett

“Friend Like Me”—James Monroe Iglehart con Broadway Company de Disney’s ALADDIN

“Gaston”—Josh Gad, Luke Evans y Alan Menken

“How Far I’ll Go”—Auliʻi Cravalho

“I Won’t Say I’m In Love”—Ariana Grande

“I Wan’na Be Like You”—Darren Criss

“I’ll Make A Man Out Of You”—Donny Osmond

“It’s a Small World”—John Stamos

“Let It Go”—Amber Riley

“The Bare Necessities”—Erin Andrews, Bobby Bones, Carrie Ann Inaba y Marcus Scribner

“Under The Sea”—Jordan Fisher

“You’ve Got a Friend In Me”—Josh Groban

“We’re All in This Together”— Kenny Ortega y sus amigos de High School Musical, Descendants, High School Musical: The Musical: The Series, ZOMBIES y más, incluídos Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel, KayCee Stroh, Raven-Symoné, Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart, Sarah Jeffery, Meg Donnelly, Milo Manheim, Joshua Bassett, Olivia Rodrigo, Sofia Wylie, Matt Cornett, Dara Reneé, Julia Lester, Larry Saperstein, Frankie Rodriguez, Joe Serafini, Tik Tok sensations Charli D’Amelio and Dixie D’Amelio, Chucky Klapow, Jared Murillo, Ro Malaga, Britt Stewart, Kim Klapow y Bayli Baker Thompson.