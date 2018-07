Hijo mayor de Tina Turner, Craig Raymond, se suicida a los 59 años

Craig Raymond Turner, el hijo mayor de la cantante y compositora Tina Turner , apareció muerto en su casa de Studio City, un distrito ubicado en Los Ángeles. Las autoridades llegaron al lugar y hallaron al cadáver en su domicilio, según declaró a The Hollywood Reporter el jefe forense del lugar, Ed Winter.

Según informa Variety, la víctima se suicidó de un disparo con una escopeta y el suceso se produjo apenas unas horas antes que Tina Turner asistiera a un desfile de Giorgio Armani en la Alta Costura de París.

A sus 18 años, Tina Turner dio a luz a Craig Raymond en 1959, fruto de una relación con el saxofonista Raymond Hill, que llegó a formar parte de la banda de Ike Turner. Años más tarde, la cantante de nacionalidad suiza, terminó casándose con Ike y Craig fue testigo del abuso de su madre y de su padrastro.

En 2005, Tina Turner reveló en Oprah Winfrey que su exmarido, Ike Turner, abusó de ella físicamente y confesó que su hijo sufrió las consecuencias diciendo “que era un niño muy emocional”, según informa People.

"Él siempre tenía la mirada triste", reveló Tina Turner sobre la actitud de su hijo ante los maltratos. "Un día, cuando Ike estaba peleando conmigo, Craig llamó a la puerta y dijo 'mamá, ¿estás bien?' Pensé 'por favor, no me pegues en casa, no quiero que lo escuchen mis hijos", agregó la cantante sobre la mala experiencia que tuvo con su exmarido, del que se divorció en 1978 y falleció en 2007.