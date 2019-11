La historia de amor de Yanet García y Lewis Howes: ¿cómo se conocieron?

Yanet García está más enamorada que nunca. ‘La chica del clima’ no duda en presumir el amor que siente por Lewis Howes a través de las redes sociales. El ex jugador de fútbol americano y empresario ha logrado conquistar el corazón de la bella presentadora que está viviendo el mejor momento de su vida.



En marzo de este año, las cámaras captaron a la pareja besándose y desde ese momento todos empezaron a hablar de la relación de la ‘Chica del Clima’ con el empresario. En febrero disfrutaron de unas románticas vacaciones y en mayo él se animó a visitar el set del programa ‘Hoy’ haciendo oficial su romance.



Recordemos que en julio de 2018, el youtuber Douglas ‘FaZe Censor’ Martin dio a conocer que había terminado su relación con Yanet García , entre otras cosas, para concentrarse en ganar el campeonato del videojuego “Call of Duty”.



Esta noticia causó mucha sorpresa entre los seguidores de ‘la chica del clima’ y sin duda le causó mucho dolor a la presentadora del clima, así que ella decidió continuar con su vida y ahora está más feliz que nunca al lado de Lewis Howes. Te contaremos cómo se conocieron y cómo es que nació la historia de amor entre ellos.



Spending time with you is so precious and I love every minute that we are togetherTE AMO MUCHO @LewisHowespic.twitter.com/BeJzevY7N3 — Yanet García 🇲🇽 (@IamYanetGarcia) November 2, 2019

¿CÓMO SE CONOCIERON YANET GARCÍA Y LEWIS HOWES?

Yanet García disfrutó de su soltería hasta que conoció a Lewis, al parecer tras firmarle su libro ‘The school of greatness’, momento que compartió la conductora a través de Twittter. Esto fue en julio de 2018, después de acabar con su novio, el youtuber Douglas ‘FaZe Censor’ Martin.

‘La chica del clima’ se tomó un tiempo prudente para sanar y continuar, pero sin embargo, la comunicación con Lewis fue muy más continua hasta el 18 de febrero de 2019, cuando Yanet publicó una fotografía en la playa en donde tiene una mano marcada con arena en una parte de su cuerpo.



Luego publicó otra en la que se veían entrelazadas las manos de un hombre y de una mujer.



Un par de semanas después, la agencia de paparazzi Kadri logró descubrir la identidad del nuevo novio con el que se le vio besándose a unas cuadras de su departamento en Ciudad de México y entrando a un gimnasio.



Aunque se había rumorado que tenían un romance, fue hasta el 8 de mayo que Yanet compartió una fotografía con Lewis después de que la visitara en set del programa Hoy.



“Los planes de Dios son perfectos. El mejor tipo de amor llega cuando menos te lo esperas. Este amor es tan hermoso y estoy tan feliz de estar con este increíble hombre”, escribió la escultural presentadora.



Yanet García agregó un agradecimiento especial a su nueva pareja: “Gracias por todo tu amor, por todo tu apoyo y por construir un hermoso castillo para mí”. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que vino después y es que ella se animó a revelar cómo lo llama cariñosamente y en los momentos en que están disfrutando de su relación. “Te amo mucho papi gringo”, escribió en su cuenta personal.

¿QUIÉN ES LEWIS HOWES?

Lewis Howes es originario de Ohio y un atleta profesional. Jugó fútbol americano y handball. Además es empresario, escritor y coach inspiracional. Según el New York Times fue uno de los autores más vendidos con sus libros The School of Greatness y The Mask of Masculinity.



Pero su vida no ha sido fácil, en su página oficial el atleta de 36 años cuenta que sufrió un gran trauma luego de que sus padres se divorciaron, además su hermano estuvo en la cárcel por 4 años.



Cuando tenía 5 sufrió el peor de sus traumas cuando un hombre abusó sexualmente de él. Le tomó mucho tiempo confesarlo ante sus maestros y padres, pues tenía miedo al ser solo un niño. Todo esto le hizo desear por un tiempo estar muerto.

Afortunadamente logró superar todos estos problemas y actualmente es parte de la fundación Pencils of Promise, una organización sin fines de lucro que construye escuelas y aumenta las oportunidades educativas en países en desarrollo.



Pero eso no es todo, Howes tiene también un reconocimiento otorgado por la Casa Blanca en el gobierno de Obama por ser uno de los 100 principales empresarios del país con menos de 30 años.