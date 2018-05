Hollywood: Daniel Craig, Dawyne Johnson, Vin Diesel y Anne Hathaway ganan más de US$ 20 millones por película [FOTOS]

Atrás quedó la época en que el actor mejor pagado de Hollywood era encabezado por una mujer, la popular 'Mujer Bonita' Julia Roberts se embolsaba 20 millones de dólares por película. Hoy todo ha cambiado y es Daniel Craig quien se ha convertido en el artista que más cobra por estar en una cinta.



Daniel Craig se convirtió en el actor más caro de Hollywood tras ser convencido de volver a interpretar al super agente 007 en la cinta 'Bond 25', que se estrenará en el 2019.

Le sigue en la lista Dwayne Johnson (La Roca), quien subió sus ingresos salariales a 22 millones de dólares para protagonizar 'Red Notice', cuya película se estrenará todavía en el 2020. El exluchador de la WWF se ha convertido en el actor favorito de las películas de acción superando a estrellas de los 90 como Jean Claude Van Damme y Sylvester Stallone.

En tercer lugar encontramos al amiguísimo de Dwayne Johnson, el gran Vin Diesel, que tras cobrar menos de un millón de dólares por protagonizar la primera cinta de 'Rápidos y Furiosos', hoy se da el lujo de tener honorarios por película de 20 millones de dólares. El amigo de Paul Walker es otro de los actores que ha dejado en el olvido a los héroes los film de acción de los años 90 como Steven Seagal.



Anne Hathaway es la primer mujer que aparece en la lista con la nada despreciable suma de US$ 15 millones que cobra por película. La actriz pasó de ser ídolo adolescente a ser la favorita de productores para protagonizar películas dramáticas, comedia romántica y de acción. Por su última película que se estrenará este año cobró esta astronómica suma y si tiene éxito podría convertirse en la nueva 'Mujer Bonita' de Hollywood.

Jennifer Lawrence sigue en quinta posición, también con un salario de 15 millones por película. Sigue la lista con Seth Rogen (US$ 15 millones), Tom Cruise (US$ 13 millones), Harrison Ford (US$ 12 millones), Sandra Bullock (US$ 10 millones), Leonardo DiCaprio (US$ 10 millones).

En el caso de Robert Downey Jr, el actor recibió 10 millones de dólares solo por aparecer 10 minutos en la película 'Spider-Man: Homecoming).