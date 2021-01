Imanol Landeta, hijo del reconocido actor Manuel Landeta, se perfilaba como uno de los galanes juveniles de moda. Su simpatía llamó la atención del público que siempre lo veía a través de las pantallas en las diversas telenovelas en las que apareció. Sin embargo, tras participar en 2009 en “Verano de amor”, desapareció del mundo del entretenimiento cuando sólo tenía 22 años; tiempo después, en 2015, regresó con “Amor sin reserva”, que fue su último proyecto actoral.

Debido a que su alejamiento de las cámaras llamó mucho la atención, su padre dio a conocer en 2019 que su hijo se había retirado porque se había quedado sin cabello y no tenía la talla suficiente para continuar actuando.

Imanol junto a su padre Manuel. (Foto: Manuel Landeta / Instagram)

“Yo creo que un poco el aspecto físico. Es un cuate bajito de estatura, pelón; creo que todavía los productores no ven en la calle un montón de pelones (…). No es que sea feo mi hijo, me parece un tipo muy guapo… es un estereotipo que en México no es muy común ver. Él quería seguir siendo protagónico y estelarizar, entonces decidió mejor hacer el cambio y hoy en día se dedica a cosas completamente distintas”.

Luego de escuchar dichas aseveraciones, todos aseguraban que aquel muchacho que robó corazones en “Código postal” no volvería a la televisión porque se había quedado calvo. Tuvieron que pasar dos años para que el exgalán saliera a dar la cara y contar las verdaderas razones que lo llevaron a alejarse de la actuación.

Imanol Landeta se proyectaba como uno de los galanes del medio. (Foto: Canal de las Estrellas)

IMANOL LANDETA Y LA RAZÓN QUE LO LLEVÓ A DEJAR LA ACTUACIÓN

En una entrevista con ‘De primera mano’, el inolvidable protagonista de “El niño que vino del mar” dio a conocer el motivo por el que le puso fin a su carrera como actor, que inició cuando tenía 6 años. “Me alejé del mundo artístico por varias razones. Por ahí cuentan que, porque me quedé pelón, pero ante la genética no hay nada que hacer. Además, Dios creó pocas cabezas perfectas, las demás las llenó de pelos, de qué me preocupo”, señaló entre risas.

Además de haber indicado que el físico requerido en la televisión influyó para retirarse, manifestó cuál fue la otra razón que lo llevó a decir adiós a la pantalla chica. “Yo creo que el estereotipo del galán en la televisión mexicana es totalmente diferente a mí; pero, por otro lado, yo quería satisfacer otras inquietudes mías, desarrollar otras habilidades”.

Ya a fines del año pasado, Imanol había aparecido en sus redes sociales donde se mostraba en su nueva faceta como agricultor y empresario.

El exgalán de "Código postal" se dedica a la agricultura. (Foto: Imanol Landeta / Instagram)

“Estoy dedicado al campo. Tengo el proyecto de las abejas, entonces estamos produciendo miel y administro otras cosas agrícolas: aguacates (…). Es bellísimo estar en el campo, no se siente el trabajo, eso sí, empieza tempranito y a las 5 de la mañana yo ya estoy en acción”, precisó.

Asimismo, dio a conocer que piensa ampliar lo que hace y tiene en mente un proyecto ganadero. “Me encanta el ganado, estamos preparando una línea de cortes finos”.

Contó que durante todo este tiempo estudió Administración, se casó y tiene una hija.