Susana Gonzáles es una de las actrices más populares de México. Actualmente le da vida a ‘Renata Cantú’ en la telenovela “Imperio de mentiras” y sin duda, se ha ganado la admiración del público por su gran talento durante toda su carera actoral. Sin embargo, no siempre ha sido por tener el papel protagónico, sino por un secundario.

La mexicana de 46 años ha participado en 25 telenovelas a lo largo de su trayectoria, de las cuales ha protagonizado siete: ‘Velo de novia’, ‘El amor no tiene precio’, ‘Pasión’, ‘Pasión y poder’, ‘Entre el amor y el odio’, ‘Por siempre mi amor’ y ‘Mi marido tiene más familia’.

Sin embargo, en una entrevista para TVyNovelas detalló que no encuentra ninguna desventaja al aceptar papeles secundarios, más bien siente que así puede brillar y aportar muchos más desafíos a su carrera.

Mejor actriz coestelar: Susana González por La candidata

¿POR QUÉ SUSANA GONZÁLES YA NO ACEPTA PAPELES PROTAGONICOS?

Susana Gonzáles contó que hace poco la llamaron para ser la protagonista de una telenovela y rechazó el personaje a pesar que muchos le dijeron que “era el papel de su vida”.

“Yo no podía ni siquiera hacer el casting, así me estuvieran ofreciendo oro molido, pues no lo sentía, no me conectaba y tuve que decir que no”.

La actriz que interpreta a Renata Cantú en la historia producida por Giselle González también explicó por qué no le importa interpretar personajes que no son protagónicos: “Yo creo que es una libertad que me he dado a mí misma”, dijo.

“Hay veces que me quieren para un protagónico y tengo que rechazar la propuesta porque no me imagino ahí”, confesó la actriz mexicana.

También aseguró que no encuentra ninguna desventaja al aceptar personajes secundarios, ya que ella siente que así puede brillar más y ponerme más retos a a su carrera.

El personaje que Susana González interpreta en Imperio de Mentiras la atrapó como actriz.

Renata Cantú es una mujer que tiene esquizofrenia desde los 14 años. González aclaró que a la hora de participar en el casting: “Ya estaba empapada de información y me encantó”.

Susana González es Renata Cantú en Imperio de mentiras (Foto: Televisa)

Aclaró que le interesó este personaje para quitar estigmas: “Yo represento a una persona que vive, sufre y padece, pero que también tiene deseos, que también sueña cosas, que también quiere ser amada”.

Y agregó que todo radica en la vibra que le despierten: “En cambio, hay personajes que son de 20 capítulos y me hacen sentir la mujer más feliz, por eso digo que es una cuestión de energía”.

VIDEO RECOMENDADO

Ricardo Blume, primer actor peruano, falleció a los 87 años en México

Ricardo Blume, primer actor peruano, falleció a los 87 años en México