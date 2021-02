Aunque han pasado más de dos décadas desde que se estrenó “Yo soy Betty, la fea”, esta exitosa telenovela colombiana sigue vigente y todos sus personajes continúan siendo recordados; además de los protagonistas, Beatriz Pinzón y Armando Mendoza, hay quienes se robaron el corazón de la audiencia. Una de ellas es Inesita Ramírez, una mujer adulta que era la mano derecha del diseñador Hugo Lombardi, la cual representaba la figura materna. Este papel fue interpretado por la actriz Dora Cadavid, quien actualmente tiene 83 años.

En la trama, esta mujer aconsejaba y corregía algunas acciones de sus amigas cuando lo consideraba pertinente, pero no sólo eso, ya que en varias oportunidades soltaba algunas frases graciosas que hacían alusión a su edad y experiencia, sacando más de una carcajada en el público.

El rol que desempeñó en esta novela fue tan querido, que la gente también sentía mucha ternura por ella; sin embargo, pocos saben que esta talentosa artista, que también fue cantante y locutora, ahora vive en un asilo. En una entrevista a los medios dio a conocer la potente razón por la que decidió albergarse en ese espacio.

Inesita se hizo amiga de todas las chicas del 'Cuartel de las feas', incluso les daba consejos y llamaba la atención si se comportaban mal, convirtiéndose en una de las más queridas de la empresa. (Foto: RCN)

POR QUÉ DECIDIÓ VIVIR EN UN ASILO

Tras la muerte de su único hijo Moisés Cadavid el año 2012, a los 52 años, a causa del cáncer; sintió que sus ganas de existir se fueron. Pese a todo continuó trabajando y comenzó a vivir con su nuera y nieta; sin embargo, Dora estaba muy triste, por lo que tomó la decisión de ir a un asilo de ancianos. Esto fue reprochado por sus compañeros artistas, pero a pesar de los comentarios negativos, ella siguió con sus planes.

“Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo viviera sola y tú sabes que uno con esta edad no debe estar solo en ninguna parte y yo no quiero ser carga para nadie. Entonces ellas, muy inteligentemente, buscaron un lugar donde yo estuviera a gusto y aquí [en el asilo] me lo encontraron”, señaló en una entrevista con los medios colombianos.

Asimismo, dijo que otra de las potentes razones que la llevaron a alojarse en ese espacio fue porque no busca ser una molestia. “Yo no puedo sacrificar a una nuera y una nieta, su vida conmigo”. Según la actriz, si se quedaba con ellas, quizá hubiera entorpecido el modo de vida al que estaban acostumbradas.

La actriz el año 2018 en un asilo de ancianos. (Foto: Telenovelas y famosos / Instagram)

¿QUIÉN ES DORA CADAVID?

Dora Cadavid nació en Medellín el 23 de noviembre de 1937. Es una locutora, cantante y actriz colombiana que llegó a participar en más de 45 producciones de televisión y teatro, presentándose su debut a los diez años con “Doña Inesita vuelve al convento”.

Con 60 años de trayectoria, su actuación más famosa posiblemente fue en “Yo soy Betty, la fea”. Ella estuvo casada con José Luis Cadavid, quien murió en 1993.