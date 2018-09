Aislinn Derbez suele compartir con sus seguidores de Instagram diversos momentos de su vida y esta vez la actriz se animó a mostrar la evolución de su cuerpo tras convertirse en madre hace seis meses.

Vía Instagram, Aislinn Derbez envió un mensaje sobre el lento y complicado proceso que es para toda mamá volver a conseguir la misma figura de antes.

Asimismo, señaló la presión social que existe en Instagram por tener ‘el cuerpo perfecto’, pues considera que es un daño compararse con otras mamás que presumen su ‘cuerpazo’. “Creo que las redes sociales deben transmutar para hablar de lo real, lo humano y lo vulnerable, no solamente lo ‘perfecto’”, expresó Aislinn Derbez.

Aislinn narró cómo fue el proceso para 'recuperar' su figura, que no le fue nada fácil y que incluso muchas veces no vio resultados.



“…A darme cuenta cuánta seguridad había puesto en ‘regresar a la normalidad’... ¿y si nunca regreso? Me pasó mil veces por la mente. Y después me di cuenta de que sí, en efecto, nunca regresaré porque soy otra persona. Una gran parte de mí se murió en el parto y nació otra desconocida para mí”, señaló Aislinn Derbez en Instagram.

Finalmente, la actriz expresó que cada etapa está llena de aprendizajes y sobre todo te demuestra “quien realmente eres y de lo que eres capaz”. Este mensaje 'tocó' a muchas de sus seguidoras de Instagram, quienes dijeron sentirse identificadas con el mensaje de Aislinn Derbez y le agradecieron cada una de sus palabras.

Por último, Aislinn Derbez mostró dos imágenes que revelan cómo ha ido cambiando su figura con mucho esfuerzo y dedicación, pero sobre todo con mucho amor.