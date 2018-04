Luego de la polémica que resaltó la prensa mexicana que Andrea Legarreta y Galilea Montijo, conductoras de ‘Hoy’, no se llevaban muy bien en el set del programa, la primera se dio tiempo para desmentir los rumores a través de su cuenta de Instagram.



Hace unos días, Galilea Montijo colgó unas fotos del cumpleaños número seis de su pequeño hijo Mateo en Instagram, invitando a casi todo el elenco de 'Hoy', pero alguien faltaba. Así es: Andrea Legarreta.



Sin embargo, Andrea Legarreta salió a aclarar los rumores sobre la mala relación que llevaría con Galilea Montijo y Magda Rodríguez, la nueva productora del programa matutino mexicano.



“Dicen que hay pleito entre Galilea Montijo y yo y por eso no nos invitó a la fiesta de Mateo, eso es mentira, claro que nos invitó como cada año y tristemente no pudimos asistir, pero eso no es falta de amor, es que simplemente a veces no se puede”, indicó Andrea Legarreta en su cuenta de Instagram, pues estuvo de vacaciones con sus hijos.



Andrea Legarreta desmintió los rumores que está peleada con Galilea Montijo. (Fotos: Instagram) Andrea Legarreta desmintió los rumores que está peleada con Galilea Montijo. (Fotos: Instagram)

Andrea Legarreta también se refirió a los rumores que tiene peleas constantes con la nueva productora de ‘Hoy’ en su cuenta de Instagram.



“Estando de vacaciones no hay tiempo para enterarte de harto rumor, jajajajaja Y sobre todo tanta mentira. No, no estoy castigada ni tuve pleito con Magda, nuestra nueva productora de ‘Hoy’. Cada año pedimos una semana de Semana Santa para convivir en familia, debido a nuestros trabajos, los momentos en familia no son muchos y son necesarios. Lo del supuesto pleito con Magda es una mentira absoluta, desde el día uno, ella ha sido amable, cálida y paciente escuchando todo lo que le he comentado acerca de la nueva etapa y la importancia de que nuestro amado público de tantos años sea apapachado y escuchado. Son tiempos de ‘adaptación’ y estoy segura todo irá mejorando día a día”, indicó Andrea Legarreta en su cuenta de Instagram.



Finalmente, Andrea Legarreta confirmó que no estaba separada de su esposo Erik Rubín tal como habían asegurado los medios mexicanos.



“En serio es triste ver como cada día se llenan de mentiras las redes, revistas y medios de información con tal de vender. Lo bueno es que cada vez la gente cree menos en chismes. Cuando las ‘fuentes cercanas’ y ‘confiables’ que venden estas mentiras como información real, tengan el valor para dar nombre y apellido y tengan los pantalones para decirlo en la cara de quienes hablan entonces otra cosa será. Mientras tanto no dejan de ser unos cobardes cuyo único interés es acabar con la vida de otros. Mejor que se ocupen en su asquerosa vida”, finalizó Andrea Legarreta en su cuenta de Instagram.

