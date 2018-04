En Instagram se comenzó a viralizar la foto de niña de la actriz de Angelique Boyer contando una experiencia muy personal hace tres años, donde, supuestamente, habría nacido con labio leporino, sin embargo, esta afirmación es falsa.



Pese a que la foto en Instagram ha cobrado fuerza estos días tras haber sido publicada hace algún tiempo, los medios mexicanos comenzaron a difundirla, mencionando que Angelique Boyer había tenido labio leporino, aunque ella jamás dijo nada sobre este tema.



En la instantánea de Instagram aparece Angelique Boyer de bebé, al interior de una tina, con el supuesto labio leporino, aunque si se aprecia bien es un corte que tiene en el labio.



Angelique Boyer jamás tuvo labio leporino. (Fotos: Instagram) Angelique Boyer jamás tuvo labio leporino. (Fotos: Instagram)

“Descubrí que puedo permitirme el lujo de no ser perfecta, de estar llena de defectos, de tener debilidades, de equivocarme, de hacer cosas indebidas, de no responder a las expectativas de los demás y, a pesar de ello, quererme mucho y amar, sentir, vibrar”, escribió Angelique Boyer sobre la imagen en Instagram.



En 2016, Angelique Boyer explicó a Univisión la razón de esta imagen en Instagram.



“Yo era una niña que siempre fui bastante extremista y atrevida, si ven, el mentón (y se señaló el labio superior de la boca al decirlo) lo tengo partido porque estaba jugando con el rastrillo de mi papá y yo me quería rasurar como él”, mencionó Angelique Boyer sobre la foto que se convirtió en viral en las últimas horas en Instagram.



Incluso, Angelique Boyer mostró otras fotos donde no aparece con el supuesto labio leporino de niña tan comentado en estos últimos días en Instagram.



