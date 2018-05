Instagram: Aracely Arámbula casi revienta su pantalón al mostrar su escultural figura [FOTOS y VIDEO]

En Instagram, Aracely Arámbula compartió un par de imágenes que resaltaron su figura y su belleza, tal vez, demostrando que es una de las actrices mexicanas con mayor popularidad en la red social.



En una imagen de Instagram, Aracely Arámbula presumió su trasero con un ajustado talle blanco que estuvo a punto de reventar como le comentaron varios de sus seguidores en la red social.



Esa foto de Instagram se la tomó antes de los Billboard Latino 2018 que se realizaron el domingo pasado.



“Agradeciendo por tantos bellos y grandes momentos. See you guys later mi #Arafamilia Bella. Desde las Vegas antes de Billboards”, escribió Aracely Arámbula en la leyenda de la imagen de Instagram.



Aracely Arámbula no dejó nada a la imaginación con las últimas fotos. (Fotos: Instagram) Aracely Arámbula no dejó nada a la imaginación con las últimas fotos. (Fotos: Instagram)

Mientras que en otro video de Instagram, Aracely Arámbula mostró un vestido, dejando ver su hermosa figura. Aunque no especificó la fecha de las imágenes, varios medios mexicanos reportaron que es el mismo vestido que usó para los Billboard Latino 2018.



“Tú y yo de la mano nos volvemos poderosos. Nos tocamos y somos invencibles de algún modo”, escribió Aracely Arámbula en la leyenda de Instagram de este video.



No es la primera vez que Aracely Arámbula utiliza su cuenta de Instagram para mostrarse ante su ‘Arafamilia'.



Ya en noviembre pasado Aracely Arámbula utilizó su cuenta de Instagram para postear una candente foto en la que aparece con un bikini negro que ha desatado furor entre sus fans.

Aracely Arámbula mostró su escultural figura. (Video: Instagram)

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE