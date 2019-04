Ariana Grande enternece a sus seguidores con video de su infancia

Ariana Grande lanzará este lunes una nueva canción junto a Victoria Monét y hace solo algunos días acaba de iniciar su gira "Sweetener" en Estados Unidos con un homenaje a su ex pareja, el rapero Mac Miller.

Así lo ha dado a cxonocer la exitosa cantante a través de cuenta de Instagram, donde no solo comparte con sus fanáticos sus proyectos musicales, sino también les muestra sus cosas más íntimas y personales.

Es así que la madrugada de este lunes, Ariana Grande compartió un tierno video en el que se le puede cuando era apenas una niña y tenía 4 o 5 años de edad, en el que su inocencia y dulzura se roban el protagonismo.

Aparentemente es su madre quien graba el video y le hace una pregunta que no logra entenderse muy bien, a lo que Ariana Grande responde: “The sun is shining so pretty (el sol brilla tan bonito)”.



El clip compartido por Ariana Grande en su cuenta de Instagram ya superó los 3 millones 800,000 reproducciones y tiene más de 13,600 comentarios de sus seguidores, quienes destacan que continúa tan bella y dulce como cuando era niña.

Hace algunas semanas, Ariana Grande se convirtió en la artista femenina más escuchada en Spotify en lo que va del 2019 y destronó a Selena gómez como la artista femenina más seguida de Instagram.