"¿Qué pasa con Ariana Grande?", es la pregunta que millones de seguidores de la cantante de 25 años se hacen luego de que la artista decidiera abandonar sus cuentas de Instagram y Twitter por las constantes críticas.



Ariana Grande se alejó de sus redes sociales y lo anunció a través de un mensaje que le envió a uno de sus seguidores en Twitter, quien compartió una fotografía de la artista en su cuenta de Snapchat.



Pero el alejamiento de las redes sociales le duró poco a Ariana Grande. Este último jueves reapareció en Twitter con un mensaje

misterioso."Universe must have my back" (El universo me protege).



Ariana Grande de regreso a Twitter. Ariana Grande de regreso a Twitter. Ariana Grande de regreso a Twitter.

El 23 de julio pasado, Ariana Grande anunció a todos que se alejaría de las redes sociales por las constantes críticas que recibía en ellas.

"No se puede evitar encontrarse con cosas negativas que te hacen sentir mal y honestamente no vale la pena. Prometí siempre decirles la verdad. ¡Los quiero mucho! Estén bien y sean felices", indicó la artista de fama mundial.

La artista también tomó la decisión de desactivar los comentarios de su cuenta personal de Instagram para poder evitar las críticas hacia su persona.