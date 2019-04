Daddy Yankee lanzará una nueva versión de “No me trates de engañar” junto a Natti Natasha y Pitbull

A inicios de abril, Daddy Yankee , Natti Natasha y Pitbull confirmaron que estaban trabajando en una nueva colaboración. Ahora, el ‘Cangri’ reveló que este tema se llamará “No lo trates” y será un sample del recordado tema "No me trates de engañar" de 'El General'.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Daddy Yankee compartió un póster donde aparece junto a Natti Natasha y Pitbull. Debajo de sus imágenes está el título de la canción y en la leyenda se revela que este sencillo estrenará hoy a medianoche.

“Se aproxima un nuevo Himno 11:59 p.m. ‘No Lo Trates’. Pendientes hoy a todas las plataformas digitales”, escribió el cantante puertorriqueño como leyenda de su publicación.

Por su parte, Pitbull compartió un adelanto del tema a través de su cuenta de Instagram.

Además, un video de YouTube muestra lo que sería el final de la grabación del videoclip del nuevo tema de los artistas, donde se precisa que el director es Andrew Sandler.

Si bien es la primera vez que Natti Natasha, Daddy Yankee y Pitbull graban un tema juntos, las colaboraciones entre ellos no son nada nuevo. La dominicana y el puertorriqueño lanzaron en enero de 2017 "Otra Cosa" y en julio de 2018 "Buena vida".

En tanto Pitbull, quien no ha tenido un tema que haya sido un boom desde "On the floor" con Jennifer Lopez, ya grabó una canción junto a Natti Natasha y Don Omar en 2012 titulada "Tus movimientos".