Demi Lovato responde a las duras críticas que recibió por ‘burlarse’ del rapero 21 Savage en Twitter

Demi Lovato salió al frente para responder la avalancha de críticas e insultos que recibió el último domingo en Twitter luego de compartir un meme con el que algunos usuarios de dicha red social consideraron que se estaba burlando del rapero 21 Savage.

21 Savage es un ciudadano británico que se quedó en Estados Unidos de manera ilegal tras expirar la vigencia de su visa, en julio de 2006, por lo cual fue detenido el último domingo en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, y podría ser deportado.

Demi Lovato, al igual que muchas otras personas, se asombró al conocer que 21 Savage era británico, por lo que tuiteó una imagen en la que aparece una mano sosteniendo una pluma con la que se escribía antiguamente, un pergamino, un tarro de tinta y una vela.

Junto a la imagen, se podía leer el siguiente mensaje: “Así es como 21 Savage escribía sus versos”, lo que desató la furia de los usuarios de Twitter que inmediatamente empezaron a atacar a Demi Lovato, e incluso, le recordaron la sobredosis de la que fue víctima en julio de 2018.

Por ello, Demi Lovato optó por cerrar inmediatamente su cuenta en Twitter y utilizó su Instagram para pronunciarse sobre los duros comentarios que había recibido por algo que ella consideró gracioso, pero que lamentablemente fue malinterpretado.

“No me estaba riendo de nadie siendo deportado. Sé que eso no es un chiste… Jamás me he reído de eso. El meme que publiqué y del que estaba hablado era de él escribiendo con una pluma de ave. Lamento si ofendí a alguien. Pero eso no excusa para reírse de la adicción de alguien, mucho menos de su sobredosis”, escribió inicialmente Demi Lovato en su Instagram Stories.

Demi Lovato se pronuncia tras las duras críticas que recibió por 'burlarse' del rapero 21 Savage en Twitter. (@ddlovato)

En otro mensaje, Demi Lovato agregó: “Por último, no me estaba burlando de nada que tenga que ver con la deportación o incluso de nada contra él. Me estaba riendo sobre ¿quién ca**** sabía que 21 Savage)era británico? Literalmente nadie. Eso es todo. No va más allá de eso. Verdaderamente lamento si ofendí a alguien”.

Demi Lovato se pronuncia tras las duras críticas que recibió por 'burlarse' del rapero 21 Savage en Twitter. (@ddlovato)

