Eiza González reveló en Instagram el duro momento que vivió en 2018 | FOTOS

La actriz mexicana Eiza González que forma parte del reparto de “Rápidos y furiosos”, se trasladó a Instagram para compartir un secreto que había guardado por meses.

Eiza González, quien actualmente disfruta del éxito alcanzado en Hollywood, tras convertirse en uno de los talentos mexicanos más conocidos; se mostró sincera al contar un duro momento que vivió el año pasado.

En una extensa publicación en Instagram, Eiza González explicó que el 2018 fue un año particularmente difícil para ella, pero que afortunadamente logró sobreponerse: “Tuve un accidente mientras trabajaba, terminé en el hospital con una doble fractura en la clavícula, estaba sola y lejos de casa”.

La actriz reveló que mantuvo en secreto el terrible episodio debido a que tenía muchos proyectos laborales, que no estaba dispuesta a perder: “Me había estado preparando físicamente para ellos y ni siquiera podía alimentarme o ducharme […] Me esforcé tanto para guardarlo todo, viajé lesionada por el mundo, de un lado a otro con tal y no perder nada, me esforcé por mantener mi agenda igual”.

Sin embargo, Eiza González confesó que su cuerpo no reaccionaba igual. “Eventualmente perdí cada cosa por la que me había estado matándome durante el último año. Todo. Me sentí más débil de lo que jamás me he sentido. Pequeña y derrotada, tanto física como mentalmente”, agregó.

Finalmente, la artista mexicana reveló que el accidente fue una batalla más grande, pues contra lo que ella luchó fue la depresión: “Lo más difícil fue no caer en la depresión. Soy tan dura conmigo misma. Nunca me permito un poco de desahogo”.

Eiza González señaló que si hace publica su historia en Instagram es para que otras personas puedan aprender de su situación: “Nunca fui tan consciente de lo bendecida que estoy por estar sana y viva. Admiro a cada persona que lucha por su salud mental y física cada día”.



Actualmente, la artista se encuentra promocionando el largometraje "Alita: Ángel de Combate", en el que interpreta a Nyssiana y que se estrenará el 14 de febrero.