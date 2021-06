Otra vez en la polémica. Kim Kardashian se ha vuelto a convertir en el blanco de las críticas por un vestido que usó durante su visita a la Capilla Sixtina, en el Vaticano. Muchos en las redes sociales cuestionaron el look de la estrella de los reality show ya que la Santa Sede tiene un estricto código de vestimenta: no se permiten camisas sin mangas o con escote, no shorts o minifaldas.

La aún esposa de Kanye West se encuentra de visita en Roma, Italia, en compañía de amigos y su equipo que siempre la sigue a todas partes. La visita de la celebridad a parte de los atractivos del Vaticano no pasó desapercibida. Un grupo de paparazzis la esperaba para tomarle fotos a Kardashian.

La estrella de los reality apareció ataviada con un vestido largo en color beige con hombros descubiertos y cortes a la altura del vientre. A ello le sumó sandalias de tacón beige y gafas de sol. Cuando Kim Kardashian visitó la Capilla Sixtina tuvo que utilizar una casaca de cuero negro larga y cubrebocas.

Una de las figuras más reconocida del clan Kardashian fue criticada a través de las redes sociales por no haber acatado el código de vestimenta del lugar, mismo que solicita atuendos que cubran ciertas zonas del cuerpo.

Tanto hombres como mujeres deben cumplir con el código de la Santa Sede que establece que deben cubrirse las rodillas y parte superior de los brazos; para ellas está prohibido usar pantalones cortos o faldas cortas, así como blusas sin mangas y camisas escotadas.