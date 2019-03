¡Es tan lindo! Enrique Iglesias comparte un tierno video de su hijo bailando rap

Enrique Iglesias y Anna Kounikova, quienes tienen una relación de más de 17 años, se convirtieron en padres de mellizos en diciembre de 2017, tras mantener la noticia del embarazo de la tenista en secreto, debido a que son muy cuidadosos con su intimidad.

A pesar de ello, Enrique Iglesias y Anna Kounikova no han podido dejar de compartir con sus seguidores algunas fotografías de los pequeños Nicolas y Lucy, quienes tienen poco más de un año de edad, así como videos de los momentos que pasan junto a sus hijos.

Es así, que Enrique Iglesias acaba de compartir un tierno clip que ha enloquecido a sus seguidores debido a que en él aparece Nicolas realizando unos graciosos movimientos al ritmo de rap. “En modo domingo”, es la descripción que acompaña las imágenes.

La publicación de Enrique Iglesias en Instagram tiene cerca de un millón 700,000 mil reproducciónes y más de 8,800 comentarios de sus fans, quienes no dejan de señalar lo lindo que es su hijo. "Es una belleza", "¡Hermoso!", "Es adorable", son algunos de los mensajes.

Esta publicación en la que aparece el pequeño Nicolas, la realiza después que el pasado 8 de marzo, Enrique Iglesias compartiera una imagen en la que se le ve de espaldas junto a su hija Lucy, con la que envió un saludo por el "Día Internacional de la Mujer".

"Celebrating all the women around the world today, and every day!! Celebrando las mujeres hoy y todos los días #internationalwomensday", escribió Enrique Iglesias junto a la instantánea, que tiene más de 734,500 "Me gusta".