Ex esposa de Marc Anthony, Dayanara Torres, confiesa que padece una terrible enfermedad | FOTOS

La ex miss Universo 1993, Dayanara Torres, reveló en el Día Mundial contra el Cáncer que le diagnosticaron la forma más peligrosa de cáncer de piel llamada melanoma.

Asimismo, Dayanara Torres señaló en Instagram que se ha sometido a una segunda cirugía en la parte de atrás de una rodilla y ahora está a la espera del tratamiento a seguir.

La ex esposa de Marc Anthony , Dayanara Torres , le comentó a sus seguidores de Instagram que el cáncer provenía de un lunar al que no prestó atención.

"Ya me removieron un área grande de la parte posterior de la rodilla y también me quitaron 2 ganglios linfáticos en la parte superior de la pierna donde ya se había extendido. Esperando que no se haya extendido a más áreas u órgano", señaló en Instagram la ex miss Universo.

Dayanara Torres reveló a través de un video que fue su pareja, quien, tras con mucha insistencia, logró que se hiciera a un chequeo.

"Mi prometido Luis me suplicó que hiciera una cita para que me lo revisaran y, finalmente, me sacó él una cita y tras una biopsia y una segunda cirugía el pasado martes, los resultados desafortunadamente son positivos", contó.

Tras asegurar que confía en que no llegará a más, Dayanara Torres dijo que sus dos hijos "están bien aunque con mucho miedo”, por lo cual invitó a sus seguidores de Instagram a tener cuidado con su salud: "Si puedo ayudar a alguien en el camino con mi experiencia, sería decir, por favor no olvides de cuidarte".

Dayanara Torres se comprometió el pasado mes de octubre al co-presidente de Marvel Studios y productor, Luis D'Esposito. La también modelo y estrella de la televisión recibió numerosas ofertas de trabajo e hizo carrera en Filipinas como cantante, bailarina, animadora y modelo.

(Fuente: EFE)