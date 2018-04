Instagram: Galilea Montijo criticada por utilizar pequeño vestido en programa infantil [FOTOS]

En Instagram, Galilea Montijo fue criticada por el vestido corto que utilizó en el programa infantil que conduce-‘Pequeños Gigantes USA’-el último domingo.



En la imagen publicada en el Instagram de Univisión apareció Galilea Montijo con un vestido hecho de encaje y unas botas arriba de la rodilla moradas por lo que muchos seguidores aseguraron que la también conductora de ‘Hoy’ intentó lucir más joven.



Entre los comentarios que se pueden leer contra Galilea Montijo en Instagram están: "Está horrible ya está vieja para andar con esas payasadas", "Sorry, aparte que no es vestimenta para un show de niños está fatal más naca no se puede ver".



Sin embargo, otros usuarios en Instagram no se refirieron a su edad, pero lamentaron la elección del traje de Galilea Montijo, pues consideraron que no era apropiado para un show de niños.



"No cabe duda que el dinero no quita lo naco solo resalta más su mal gusto", "Ella es bonita, pero esa ropa no la vi apropiada para un programa familiar y especialmente de niños", mencionaron en Instagram sobre el atuendo de Galilea Montijo.



¿Crees que fue el atuendo correcto que utilizó Galilea Montijo en el programa infantil?

Galilea Montijo recibió fuertes comentarios por el vestido que utilizó. (Foto: Instagram) Galilea Montijo recibió fuertes comentarios por el vestido que utilizó. (Foto: Instagram)

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE