Jennifer Lopez cautiva a todos con tierna fotografía familiar | FOTOS

La reconocida cantante Jennifer Lopez mantiene una sólida relación con su prometido Alex Rodríguez y así lo ha demostrado a través de sus redes sociales con una nueva y tierna fotografía en familia.

La pareja compartió algunas imágenes de su más reciente paseo en su camioneta y demostraron que su familia se mantiene muy unida. A través de su cuenta de Instagram, los famosos han revelado una nueva postal que quedará para el recuerdo.

Recordemos que Jennifer Lopez tiene mellizos producto de su relación con el salsero Marc Anthony, mientras que el deportista tiene dos hermosas niñas fruto de relaciones pasadas.

Hace algunos días, la diva del Bronx se refirió a su compromiso con el ex beisbolista y reconoció que inicialmente era escéptica sobre la idea de casarse con la ex estrella de la MLB.

"Fui muy cautelosa después de todo lo que he pasado… Lo estaba investigando hasta entonces. Yo estaba como ‘No sé, tal vez sí, tal vez no, realmente amo a Alex, me gusta’. Todo parecía casi demasiado perfecto demasiado pronto, así que yo estaba como, 'Espera, ¿qué está pasando?'”, manifestó la cantante al programa Morning Mash Up en SiriusXM Hits 1.

"Fui muy cautelosa después de todo lo que he pasado", agregó Jennifer Lopez, quien previamente estuvo casada con Ojani Noa, Cris Judd y Marc Anthony.