Jennifer Lopez es una de las referentes latinas por excelencia de la música pop en Estados Unidos. Pese a que reside en el país norteamericano desde hace muchos años, JLo no deja atrás sus raíces puertorriqueñas y canta en español cada vez que puede.

Sin embargo, durante una entrevista para el programa 'Despierta América' del canal Univisión, el entrevistador decidió utilizar español en todo el cuestionario para Jennifer Lopez . Por ese motivo, la cantante decidió responder en el mismo idioma, pero las cosas no salieron como esperaba.

El corto clip de la entrevista que fue compartido en la cuenta oficial de 'Despierta América' fue visto por más de medio millón de usuarios en Instagram . Y muchos de ellos mostraron su disconformidad con la forma como Jennifer Lopez respondió.

El español de la cantante del Bronx está visiblemente oxidado. Por eso, Jennifer Lopez tuvo que recurrir al spanglish para poder darse a entender durante la entrevista. El periodista le preguntó qué deseo le pediría al genio de la lámpara.

"Quiero más hijos... as many as I could have (tantos como pueda) Para mí los niños son la bendición más grande de la vida... Ellos me dan lo más felicidad (sic) Sentido a mi vida. Well, maybe soon (Tal vez, pronto)", dijo Jennifer Lopez en la entrevista compartida en Instagram .

Otra pregunta del entrevistador para la diva del Bronx fue cómo quería que la recordaran de aquí a 100 años. Jennifer Lopez intentó responder en español en el video de Instagram , pero terminó hablando en inglés: "(Como) una muchacha del Bronx de buen corazón, que nunca se... que soñaba mucho y que.... todo... I've never put myself in a bottle (Que nunca me encasillé)"

