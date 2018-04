El recordado y querido tío Jesse de la serie de los 90 'Tres por tres' se convirtió en padre. Su bebé nació el último domingo y el actor no dudó en compartir su alegría a través de su cuenta Instagram. John Stamos, de 54 años, escribió un tierno mensaje.

"From now on, the best part of me will always be my wife and my son. Welcome Billy Stamos (named after my father) #NotJustanUncleAnymore #Overjoyed // De ahora en adelante, la mejor parte de mí será siempre mi esposa y mi hijo. Bienvenido Billy Stamos (nombrado como mi padre) No solo un tío, Lleno de alegría", escribió en Instagram John Stamos.

La publicación del actor cuenta con casi medio millón de reacciones. Muchos lo felicitaron por al fin cumplir su sueño de ser padre, mientras que otros destacaron que le haya puesto a su hijo el nombre de su padre. Billy Stamos es el fruto de la relación de John Stamos y su esposa, Caitlin McHugh.

En una entrevista para la revista People, John Stamos contó que nunca pensó que se convertiría en padre pues siempre estaba ocupado con el crecimiento de su carrera. Sin embargo, cuando encontró a la modelo Caitlin McHugh y vio que compartían los mismos valores, se emocionó con la idea de 'familia'.

"Tenemos las mismas morales y los mismos valores, eso es lindo. Así que dijimos: Deberíamos iniciar una familia, y ella me dijo: ' Tal vez debería tener un hijo antes de casarnos', y le dije: '¿Por qué?', y ella me respondió riendo: Porque estás viejo”, contó John Stamos.

