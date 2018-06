Hace poco Selena Gomez anunció el lanzamiento del video de su canción ‘Back To You’ en Instagram . Y no ha pasado más de una semana para que muchos fans han creado incógnitas sobre si la canción estaría basada en la relación que tuvo con Justin Bieber, pues en el videoclip aparece un actor que se parece a él.

Para aumentar las habladurías sobre la pareja, el portal HollywoodLife, Justin Bieber habría empezado a seguir la cuenta de Instagram de Selena Gomez .

La relación de Justin Bieber con Selena Gomez puede que haya terminado pero todo indica que el cantante aún no la ha sacado de su mente (y quizás ella tampoco).

Selena Gomez y Justin Bieber tuvieron una relación intermitente entre 2011 y 2014. (Composición: Trome.pe / Fotos: AFP) Selena Gomez y Justin Bieber tuvieron una relación intermitente entre 2011 y 2014. (Composición: Trome.pe / Fotos: AFP) Selena Gomez

" Justin y Selena no están en contacto en este momento, pero eso no le ha impedido vigilar su Instagram " , declaró una fuente para HollywoodLife. "Ella ha estado promocionando su video para 'Back to You' y publicando ciertas letras de la canción que hacen que parezca que todavía está pensando en Justin , o al menos así es como Justin lo está tomando".

La letra de la canción de Selena habla sobre el primer amor y de la importancia de este; asimismo, relata lo difícil que es olvidar a esa persona “Puedes romperme el corazón en dos, pero cuando sana, late por ti” o “Si pudiera hacerlo todo de nuevo, sé que volvería a ti”.

Selena Gomez y Justin Bieber fueron captados en Jamaica. Selena Gomez y Justin Bieber fueron captados en Jamaica.

Esta canción podría estar basada en las experiencias de la cantante con Justin Bieber y tal vez la duda está haciendo al cantante revisar el Instagram de Selena Gomez .

Recordemos que la pareja formada por Justin Bieber y Selena Gomez terminó su relación hace poco tiempo y todo aún está muy ‘fresco’.