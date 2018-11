Instagram: Kourtney Kardashian muestra más de la cuenta con fotografía sin ropa interior

La popular Kourtney Kardashian acaba de desafiar todas las reglas establecidas por Instagram y cautiva a miles de fanáticos con una sola fotografía. La hermana de Kim Kardashian acaba de publicar una imagen donde se muestra sin ropa interior.



La fotografía de Kourtney Kardashian ha dejado atónitos a sus miles de seguidores en Instagram. La postal corresponde a una sesión de artística para la revista GQ México.



Kourtney Kardashian decidió publicar la fotografía en Instagram para mostrar su trabajo a los fanáticos. Como era de esperarse, los más felices con la imagen fueron todos sus seguidores. "Eres muy bella", "realmente es un desafío", "¡Wow!", "eres perfecta", son algunos de los comentarios de la socialité en Instagram.



La también modelo tiene más de 70 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram. Dicho número la posiciona en una de las personalidades más influyentes en el mundo de la red social de fotografías digitales.



Cabe recordar que Kim, Khloé, Kendall y Kris Jenner estuvieron nominadas a mejor Reality Show en el Choice Awards 2018 por el programa 'Keeping Up With the Kardashian'. Mira la insólita fotografía de Kourtney Kardashianaquí.

