Ludwika Paleta cree que estas fotos en ropa de baño no son hot ¿Tú qué opinas?

Ludwika Paleta es una de las actrices mexicanas más hermosas de los últimos tiempos. Aunque muchos no lo crean, la intérprete tiene 3 hijos y está por cumplir 40 años. La recordada María Joaquina de 'Carrusel de las Américas' suele compartir publicaciones de su día a día en Instagram con más de su millón y medio de seguidores.

Recientemente, Ludwika Paleta compartió un par de fotografías de un viaje a Cancún, donde disfrutó de las playas y el sol. La actriz sorprendió a sus seguidores en Instagram, pues ella no suele publicar ese tipo de imágenes.

"Se feliz por este momento. Este momento es tu vida. Todo lo que soy o anhelo ser, se lo debo al Ángel de mi madre", escribió en sus dos publicaciones en Instagram Ludwika Paleta. En ambas imágenes, la actriz aparece posando con su ropa de baño y mirando fijamente a la cámara.

Una de las publicaciones cuenta con casi 200 mil likes, mientras que la otra imagen logró casi 80 mil likes en Instagram. Muchos de sus seguidores consideran las fotos fuera de lo común, pues Ludwika Paleta no suele mostrar tanta 'carne' en sus publicaciones en redes sociales.

Consultada en un reciente evento sobre las fotos que compartió en su Instagram, Ludwika Paleta no considera que sean 'hot' pues no mostraba mucha piel y lucía una ropa de baño entera y no un bikini.

"¡Ay!, ¿cuál sexy?, si traigo un traje completo, ni siquiera traigo un bikini", dijo Ludwika Paleta minimizando el impacto de las fotos en sus seguidores vía Instagram. La actriz participó recientemente en la obra de teatro '“Los hijos también lloran” en el teatro Milán.

Ludwika Paleta en Instagram Ludwika Paleta en Instagram

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.