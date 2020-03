Muchas chicas que siguen a Maluma en Instagram quedaron sorprendidas al ver la más reciente publicación del reguetonero colombiano. Este post consta de una fotografía que le hicieron durante una sesión para una conocida marca de ropa.

Dicha imagen acumuló, hasta ahora, más de un millón y medio de likes. Esto es sumamente impresionante si consideramos que el contenido subido por Maluma tiene solo unas horas en la red.

“Buscando compañía pa´ esta cuarentena... ¿Quién cae?”, fue lo que colocó Maluma en la publicación. Numerosos comentarios de las internautas jugaron con el mensaje.

“Cerraron las fronteras... Perdón, no llego”, mencionó una de las usuarias de Instagram. Ella fue secundada por varias personas, quienes respondieron con bromas.

¿Todavía no has visto la fotografía? Descuida, a continuación la vamos a colocar. No, no tienes que agradecernos.