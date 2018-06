¿Maluma no la ve con las baladas ni con la salsa? Un video suyo en Instagram con el actor de origen venezolano Wilmer Valderrama en el que cantan Hasta ayer, uno de los temas más famosos de Marc Anthony , se volvió viral el fin de semana pero por los motivos equivocados.



En las imágenes difundidos a través del Stories de su cuenta oficial de Instagram , los seguidores de Maluma comprobaron que la voz del intérprete de ‘Felices los 4’ no se le acerca ni un poco a la de Marc Anthony , hecho que no dejaron escapar los seguidores de ambos.

“De Marc (Anthony) nooo, Maluma sigue en lo tuyo”; “Como Marc nunca, ni en sus mejores sueños”; “ Maluma es que no canta nada”; “que desentonado Maluma ”, “Nadie se compara con Marc Anthony ”, fueron algunos de los comentarios que recibió el cafetero.



Aunque el video ya no está disponible en la cuenta de Maluma en Instagram , el clip se ha viralizado a través de las redes sociales y sigue acumulando comentarios negativos. ¿Qué responderá el colombiano al respecto?

Instagram: Maluma cantó ‘Hasta ayer’ de Marc Anthony pero no le fue tan bien como esperaba

Por lo pronto, los peruanos podremos comprobar si el rango vocálico de Maluma no tiene nada que envidiarle a Marc Anthony cuando ambos se presenten en concierto este 2 de agosto en el Estadio Monumental.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.